Tech Runner: el Maduro y la Warner War

🔥 Tech Runner se enfrenta al caos multiversal junto a Nicolás Maduro en una parodia explosiva inspirada en las “Warner Wars”. Acción, sátira política, referencias frikis y humor surrealista se mezclan en este nuevo episodio del universo Superdavitm.

⚡ ¿Qué ocurre cuando la tecnología, la propaganda y los mundos ficticios chocan entre sí?

🎬 Prepárate para persecuciones imposibles, conspiraciones digitales y una batalla que atraviesa dimensiones.

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