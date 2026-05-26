Tech Runner: el Maduro y la Warner War

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🔥 Tech Runner se enfrenta al caos multiversal junto a Nicolás Maduro en una parodia explosiva inspirada en las “Warner Wars”. Acción, sátira política, referencias frikis y humor surrealista se mezclan en este nuevo episodio del universo Superdavitm.
⚡ ¿Qué ocurre cuando la tecnología, la propaganda y los mundos ficticios chocan entre sí?
🎬 Prepárate para persecuciones imposibles, conspiraciones digitales y una batalla que atraviesa dimensiones.
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