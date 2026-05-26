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Tech Runner: el Maduro y la Warner War
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Premieres 05/27/26, 07:23 PM

🔥 Tech Runner se enfrenta al caos multiversal junto a Nicolás Maduro en una parodia explosiva inspirada en las “Warner Wars”. Acción, sátira política, referencias frikis y humor surrealista se mezclan en este nuevo episodio del universo Superdavitm.

⚡ ¿Qué ocurre cuando la tecnología, la propaganda y los mundos ficticios chocan entre sí?

🎬 Prepárate para persecuciones imposibles, conspiraciones digitales y una batalla que atraviesa dimensiones.

📺 Dale like, comparte y suscríbete para más aventuras de Tech Runner y el multiverso Superdavitm.

#TechRunner #Superdavitm #WarnerWars #Maduro #Parodia #CienciaFiccion #Accion #Humor #Multiverso #Podcast #Video #Satira #Geek #Friki #SciFi #Aventura

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