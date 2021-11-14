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Невидимый мир злых духов среди нас. Людей мало
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940 views • November 14, 2021
Невидимый мир злых духов среди нас. Людей мало.
Учитывайте, когда захочется оглядываться на окружающее «большинство» идущих в ад, соглашающихся «вакцинироваться», принимающих «биометрические паспорта» (изпытание, через окружающую «массовку», устроенную тёмными, — наводнившими планету изполняющими их волю биороботами, клонами, летариями, големами, рептилоидами и т.д., похожими на человека). Нормальные здравомыслящие земляне, светлые души отвергают предложения Тьмы, коварную волю Антихриста.
«О главной опасности в наше время.
Преп. Серафим Саровский, преп. Серафим Вырицкий, блаж. Пелагея Рязанская, блаж. Матрона Московская, отрок Вячеслав видели мир духов также, как мы с вами видим материальный мир. Каким этот невидимый мир предстал бы перед нами сейчас, если бы он стал доступным для наших глаз. В этом видиосюжете православный врач разсказывается о мальчике, который проживал в Казахстане и, подобно великим угодникам Божиим, мог видеть духовный мир. Этот разсказ очень поучителен для современных безпечных людей».
Видео и другие Материалы по теме: ЗАЩИТА ОТ ЧИПИЗАЦИИ https://usmalos.com/zashhita-ot-chipizaczii/#nachertan-chipizac
_______________________________
Высшая Световая Защитная Молитва https://usmalos.com/zhivoe-slovo-materi-mira-stati-knigi-video-audio/molitva-sveta
МОЛИТВА СВЕТА
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!
Да Будет Свет!
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!
Пошли мне Свет!
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!
Защити меня Своим Светом!
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!
ПоРАзи Своим Светом Тьму!
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!
Азъ наполняюсь Твоим Высшим Светом!
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!
Азъ наполняюсь Твоим Святым Духом!
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!
Азъ возполняюсь Тобой!
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!
Азъ излучаю Свет!
Именем Марии ДЭВИ ХРИСТОС
Тварится Свет!
Именем Марии ДЭВИ ХРИСТОС
Струится Свет!
Именем Марии ДЭВИ ХРИСТОС
Свет ПоРАжает Тьму!
Именем Марии ДЭВИ ХРИСТОС
Свет ОтРАжает Тьму!
Смотрите Видео Виктории ПреобРАженской (Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС) на Сайтах:
https://USMALOS.com — ПрогРАмма Спасения Земли «ЮСМАЛОС» Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС
https://VictoriaRA.com — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©
Подписывайтесь на Telegram-Канал https://t.me/Victoria_PreobRAzhenskaya
Учитывайте, когда захочется оглядываться на окружающее «большинство» идущих в ад, соглашающихся «вакцинироваться», принимающих «биометрические паспорта» (изпытание, через окружающую «массовку», устроенную тёмными, — наводнившими планету изполняющими их волю биороботами, клонами, летариями, големами, рептилоидами и т.д., похожими на человека). Нормальные здравомыслящие земляне, светлые души отвергают предложения Тьмы, коварную волю Антихриста.
«О главной опасности в наше время.
Преп. Серафим Саровский, преп. Серафим Вырицкий, блаж. Пелагея Рязанская, блаж. Матрона Московская, отрок Вячеслав видели мир духов также, как мы с вами видим материальный мир. Каким этот невидимый мир предстал бы перед нами сейчас, если бы он стал доступным для наших глаз. В этом видиосюжете православный врач разсказывается о мальчике, который проживал в Казахстане и, подобно великим угодникам Божиим, мог видеть духовный мир. Этот разсказ очень поучителен для современных безпечных людей».
Видео и другие Материалы по теме: ЗАЩИТА ОТ ЧИПИЗАЦИИ https://usmalos.com/zashhita-ot-chipizaczii/#nachertan-chipizac
_______________________________
Высшая Световая Защитная Молитва https://usmalos.com/zhivoe-slovo-materi-mira-stati-knigi-video-audio/molitva-sveta
МОЛИТВА СВЕТА
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!
Да Будет Свет!
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!
Пошли мне Свет!
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!
Защити меня Своим Светом!
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!
ПоРАзи Своим Светом Тьму!
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!
Азъ наполняюсь Твоим Высшим Светом!
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!
Азъ наполняюсь Твоим Святым Духом!
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!
Азъ возполняюсь Тобой!
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!
Азъ излучаю Свет!
Именем Марии ДЭВИ ХРИСТОС
Тварится Свет!
Именем Марии ДЭВИ ХРИСТОС
Струится Свет!
Именем Марии ДЭВИ ХРИСТОС
Свет ПоРАжает Тьму!
Именем Марии ДЭВИ ХРИСТОС
Свет ОтРАжает Тьму!
Смотрите Видео Виктории ПреобРАженской (Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС) на Сайтах:
https://USMALOS.com — ПрогРАмма Спасения Земли «ЮСМАЛОС» Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС
https://VictoriaRA.com — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©
Подписывайтесь на Telegram-Канал https://t.me/Victoria_PreobRAzhenskaya
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