Budowa globalnych bloków i rozpad Unii Europejskiej. Wywiad z Danielem Estulinem.

W niniejszym wywiadzie Dawid Knight rozmawia z Danielem Estulinem na temat świata po wyborze Trumpa, Brexicie i wyborze na prezydenta Francji Emanuela Macrona.



Jak twierdzi Estulin, Macron reprezentuje Rothschildów czyli brytyjski system i będzie kluczowym elementem rozerwania Unii. Podobnie jak w XIX wieku Napoleon III reprezentował wpływy Brytyjskiego Imperium na kontynencie tak teraz Macron ma odegrać podobną rolę, prowadząc do nieformalnej wojny pomiędzy Niemcami i Wielką Brytanią.