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** MAIN STREAM MEDIA’S DISINFORMATION HYPOCRISY ** - Tucker – 23/Feb/2021
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80 views • February 24, 2021
** MAIN STREAM MEDIA’S DISINFORMATION HYPOCRISY ** - Tucker – 23/Feb/2021
** MAINSTREAM MEDIA FEEL THREATENED BY FREE SPEECH
** ‘TRUMP WON’ IS A SIGN OF RADICLALIZATION – CNN/STELTZER
** TRUMP IS TRYING TO MAKE YOU THINK THERE’S SOMETHING WRONG BUT WE ALWAYS COUNT BALLOTS AFTER ELECTION DAY – CNN/LEMON
** 18 STATES AND TRUMP WANT SUPREME COURT TO INVALIDATE MILLIONS OF VOTES FOR BIDEN IN BATTLEGROUND STATES – CNN
** YOU’LL NOTICE IT’S ALWAYS ABOUT OUR “NORMS”
** THE LEFT’S FAR-REACHING DISINFORMATION CAMPAIGN
** OUR LEADERS REPEAT LIES ABOUT POLICE SHOOTINGS
** THE MEDIA SWORE JACOB BLAKE WAS “UNARMED”
** EVERYONE MUST FOLLOW THE SAME SCRIPT
** THE LEFT HAS CREATED ITS OWN “MINISTRY OF TRUTH”
** NOT ALL OF AMERICAS’S INSTITUTIONS ARE THE SAME
** MOST CORRUPT: AMERICA’S NEWS MEDIA
** KAMALA HARRIS IS EVERYTHING WOMEN WANT TO BE
** BIDEN PLEDGES TO BE A PRESIDENT WHO UNIFIES THE NATION
** EVERYONE IS WELCOME UNDER THIS TENT –CNN/LEMON
** JOURNALISTS “HAVE CHILLS” AT THE SIGHT OF BIDEN
** UNCLE JOE’S ARMS ARE EMBRACING AMERICA RIGHT NOW
** INSIDE THE TRUMP MOBS THAT INCITED THE CAPITOL ATTACK
** WH PRESS SECY. PLEDGES TO SHARE “ACCURATE INFORMATION WITH THE AMERICAN PEOPLE”
** “GETTING BACK TO VALUING THE TRUTH” – BIDEN
** “JOE BIDEN WINS IN MARIO KART RACE AGAINST GRANDDAUGHTER AT CAMP DAVID” – NEWSWEEK
** MEDIA CAN’T GET ENOUGH OF JOE & JILL’S LOVE STORY
** “THE FIRST COUPLE’S PDA IS GENUINE & RESTORATIVE”
** “ON A MISSION TO REBUILD INSTITUTIONAL NORMS AND HELP HEAL A HURTING NATION, JOE AND JILL BIDEN ARE TRYING SOMETHING NOVEL AFTER FOUR YEARS OF THE TRUMPS: A LITTLE TENDERNESS.” – POLITICO
** REPORTERS GAZE AT BIDEN’S LOVE IN AWE & AMAEMENT
** JOURNALISTS JUST CAN’T GET ENOUGH OF UNCLE JOE
** JOE & JILL’S LOVE SOTRY IS ONE FOR THE AGES
** UNCLE JOE REPRESENTS TRUTH, SCIENCE & TRANSPARENCY
** MEDIA: UNCLE JOE IS THE HEALER OF WOUNDS
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