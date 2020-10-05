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Réveil d'un coma de 9 mois en 2020 .. T'inquiètes pas .. ! - Eric Remacle
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7 views • October 05, 2020
1er oct. 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=a1ZnjByK9ic&;pbjreload=101
Eric Remacle : https://www.youtube.com/channel/UCj247YvbZkCxfkQJfjSC0xg
Après que la plupart des journalistes et des médecins qui ne soient plus connectés à ce qui fait l'âme de leur métier, c'est au tour des humoristes de rester frileux et manquer d'audace.
Beaucoup de médecins ont oublié leur serments d'hippocrate, beaucoup de journalistes ont oubliés la charte de déontologie de Munich et il semble que la plupart des humoristes ont oublié leur courage ...
Dès lors je me vois contraint, de manière maladroite, de pourvoir à leur manquement grave ..
Car avouons le, si on met de coté le drame de celles et ceux qui sont morts avec le Covid, comme avec tous les sujets, il y a quand même ici de quoi rire devant tant d'absurdités...
J'espère que ma petite vidéo vous amusera !
C'est l'histoire d'un médecin qui est tombé dans le coma début janvier 2020 et se réveille en septembre .... Le réveil sera particulier
---------------------------------------
Eric Remacle est auteur de livres et de pédagogies axés sur la maîtrise du stress et l’atteinte du bonheur intérieur.
Il transmet des clés issus de ses 30 ans d'expérience en thérapie, formation, hypnose, méditation afin de vivre une vie libérée et lumineuse !
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Faites partie de ma liste privée et recevez une lettre par semaine en vous inscrivant sur : https://www.ericremacle.net
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Quelle légitimité a-il ? : il est diplômé en psychologie appliquée (ULB), Hypnose, PTR (Psychothérapie des Traumas Réassociative), PNL, Thérapie Brève, CR (Changement Rapide) et spécialiste du coaching de vie depuis 27 ans.
Pour une consultation :https://www.ericremacle.net/accompagnement-2/
Skype : mon pseudo est Forhumans
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Découvrez ses programmes en ligne : https://formations.ericremacle.net
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Découvrez ses livres "Le Bonheur ou le Stress, la décision de chaque instant" (Recevez gratuitement les deux premiers chapitres en vous abonnant au site) et "Aimer ou Juger, la décision de chaque instant" paru aux éditons Dangles
Eric Remacle : https://www.youtube.com/channel/UCj247YvbZkCxfkQJfjSC0xg
Après que la plupart des journalistes et des médecins qui ne soient plus connectés à ce qui fait l'âme de leur métier, c'est au tour des humoristes de rester frileux et manquer d'audace.
Beaucoup de médecins ont oublié leur serments d'hippocrate, beaucoup de journalistes ont oubliés la charte de déontologie de Munich et il semble que la plupart des humoristes ont oublié leur courage ...
Dès lors je me vois contraint, de manière maladroite, de pourvoir à leur manquement grave ..
Car avouons le, si on met de coté le drame de celles et ceux qui sont morts avec le Covid, comme avec tous les sujets, il y a quand même ici de quoi rire devant tant d'absurdités...
J'espère que ma petite vidéo vous amusera !
C'est l'histoire d'un médecin qui est tombé dans le coma début janvier 2020 et se réveille en septembre .... Le réveil sera particulier
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