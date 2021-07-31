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31.07.2021. Ну что сейчас сделаешь (Выпуск № 212 часть I (2)).
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5747 views • July 31, 2021
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Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
04:05 Аграфы. Незаписанные изречения Иисуса. https://www.youtube.com/watch?app=desktop&;v=HKSPu-ahiK4.
36:02 НЕЛЬЗЯ ХОДИТЬ В ХРАМЫ, НА КОТОРЫХ ЕСТЬ ИНН. А он уже на всех храмах МП РПЦ. https://www.youtube.com/watch?v=AiWCbNtJ1qg.
45:58 Информационный ресурс Украинской Греко-Католической Церкви. http://news.ugcc.ua/ru/ .
47:41 Як врятувати подружжя і навчитися прощати? Поради Глави УГКЦ. http://ugcc.tv/ua/media/93973.html.
48:33 Отречение "на Дне" и столетнее разложение империи. https://www.youtube.com/watch?v=VZGsTLEI5Us.
56:00 Фильм "Православные, спасайте ХРАМЫ и ВЕРУ.". https://www.youtube.com/watch?v=QTTbn7WRZdc.
59:59 Трагедия Льва Толстого (документальный фильм). https://www.youtube.com/watch?v=V9C0rxI2E7I.
01:10:40 Запись голоса Льва Толстого. Сказка «Волк». https://www.youtube.com/watch?app=desktop&;v=LoelkQTe634.
Сегодня мы послушаем аграфы, изречения Иисуса Христа, которые не вошли в евангелие. Узнаем можно ли ходить в православные храмы, у которых имеется ИНН, а также в греко-католические и протестантские храмы. Также узнаем о трагедии известного писателя графа Льва Николаевича Толстого.
Наш канал на brighteon.com https://www.brighteon.com/channels/vera77
Канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
04:05 Аграфы. Незаписанные изречения Иисуса. https://www.youtube.com/watch?app=desktop&;v=HKSPu-ahiK4.
36:02 НЕЛЬЗЯ ХОДИТЬ В ХРАМЫ, НА КОТОРЫХ ЕСТЬ ИНН. А он уже на всех храмах МП РПЦ. https://www.youtube.com/watch?v=AiWCbNtJ1qg.
45:58 Информационный ресурс Украинской Греко-Католической Церкви. http://news.ugcc.ua/ru/ .
47:41 Як врятувати подружжя і навчитися прощати? Поради Глави УГКЦ. http://ugcc.tv/ua/media/93973.html.
48:33 Отречение "на Дне" и столетнее разложение империи. https://www.youtube.com/watch?v=VZGsTLEI5Us.
56:00 Фильм "Православные, спасайте ХРАМЫ и ВЕРУ.". https://www.youtube.com/watch?v=QTTbn7WRZdc.
59:59 Трагедия Льва Толстого (документальный фильм). https://www.youtube.com/watch?v=V9C0rxI2E7I.
01:10:40 Запись голоса Льва Толстого. Сказка «Волк». https://www.youtube.com/watch?app=desktop&;v=LoelkQTe634.
Сегодня мы послушаем аграфы, изречения Иисуса Христа, которые не вошли в евангелие. Узнаем можно ли ходить в православные храмы, у которых имеется ИНН, а также в греко-католические и протестантские храмы. Также узнаем о трагедии известного писателя графа Льва Николаевича Толстого.
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