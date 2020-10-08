Mesures anti-Covid = Crime contre l'Humanité

Les mesures anti-Covid ont causé et continuent de causer des dommages si dévastateurs à la santé et à l'économie des populations du monde que les crimes commis par MM. Drosten, Wieler et l'OMS doivent être légalement qualifiés de véritables crimes contre l'humanité.

Aux politiciens [et journalistes] qui ont cru ces personnes corrompues :

les faits ic sont présentés comme une bouée de sauvetage qui peut vous aider à réajuster votre ligne de conduite, à lancer le débat scientifique public tant attendu, et à ne pas sombrer avec ces charlatans et ces criminels.