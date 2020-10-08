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Mesures anti-Covid = Crime contre l'Humanité
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249 views • October 08, 2020
Les mesures anti-Covid ont causé et continuent de causer des dommages si dévastateurs à la santé et à l'économie des populations du monde que les crimes commis par MM. Drosten, Wieler et l'OMS doivent être légalement qualifiés de véritables crimes contre l'humanité.
Aux politiciens [et journalistes] qui ont cru ces personnes corrompues :
les faits ic sont présentés comme une bouée de sauvetage qui peut vous aider à réajuster votre ligne de conduite, à lancer le débat scientifique public tant attendu, et à ne pas sombrer avec ces charlatans et ces criminels.
Aux politiciens [et journalistes] qui ont cru ces personnes corrompues :
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