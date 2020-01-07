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Korrektur/Stellungnahme: Nationalismus, VPN-Video, LSD | Shoutouts | Upload-Filter und Link-Steuer?
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7 views • January 07, 2020
Die Themen und Artikel greifen stark ineinander über und ich springe etwas wild umher.
Upload-Filter (Artikel 13): Bilder, Memes, Videos werden im Voraus heraus gefiltert.
„Leistungsschutzrecht“ (Artikel 11) = Eine geplante Linksteuer.
Am 20.06. wird über Artikel 13 abgestimmt werden.
Erhebt eure Stimme gegen Upload-Filter:
https://createrefresh.eu/de/unternimm-etwas/
https://saveyourinternet.eu/
____________
https://saria-delaney.com
https://twitter.com/SariaDelaney
https://minds.com/SariaDelaney
https://www.bitchute.com/channel/sariadelaney/
https://patreon.com/SariaDelaney
https://paypal.me/SariaDelaney
_______
Quellen
____________
Hintergrundmusik:
Ilker Yalçiner - Observer
Ilker Yalçiner - Reminiscence
Ilker Yalçiner - Hanover
Bilder:
Auftragsarbeiten
https://www.pexels.com
https://pixabay.com
https://unsplash.com
Erwähnte Kanäle:
SemperVideo
https://www.youtube.com/user/SemperVideo
iDomiX
https://www.youtube.com/user/iDomiX
Emperor Caligula
https://www.youtube.com/user/sarnokh
manniac
https://www.youtube.com/user/manniacmind
https://www.youtube.com/watch?v=Nx6WyJcCHOs
Artikel:
Nationalismus - Definitionen und Artikel
http://www.bpb.de/nachschlagen/lexika/pocket-politik/16503/nationalismus
https://de.wikipedia.org/wiki/Nationalismus
https://www.tichyseinblick.de/gastbeitrag/was-ist-konservativ/
https://www.demokratie-leben.de/wissen/glossar/glossary-detail/nationalismus.html
http://www.deutschlandfunkkultur.de/patriotismus-muss-nationalismus-immer-eine-gefahr-sein.1005.de.html?dram:article_id=383962
LSD
https://www.drogenkult.net/?file=Psychedelika&view=3
https://www.caritas.de/hilfeundberatung/onlineberatung/suchtberatung/haeufiggestelltefragensucht/167528
Upload-Filter
https://netzpolitik.org/2018/eu-staaten-sprechen-sich-fuer-upload-filter-und-leistungsschutzrecht-aus/
https://eutoday.net/news/business-economy/2018/bitter-row-over-copyright-law-intensifies-ahead-of-key-parliamentary-vote
http://www.spiegel.de/netzwelt/netzpolitik/angela-merkel-und-die-digitalpolitik-das-maerchen-von-der-magischen-datensosse-a-1210302.html
https://edri.org/eu-member-states-agree-on-monitoring-filtering-of-internet-uploads/
https://news.sky.com/story/amp/memes-will-be-banned-under-new-eu-copyright-law-warn-campaigners-11398577?__twitter_impression=true
https://edri.org/consumer-committee-rejects-upload-filter-fails-link-tax/
Bewegte Bilder:
https://www.videvo.net
https://www.youtube.com/watch?v=1_4m_Z7abug&index=24&list=PLj6XzcqwRpN4eUUun6Y0ktAIdNiy3FN-e
Upload-Filter (Artikel 13): Bilder, Memes, Videos werden im Voraus heraus gefiltert.
„Leistungsschutzrecht“ (Artikel 11) = Eine geplante Linksteuer.
Am 20.06. wird über Artikel 13 abgestimmt werden.
Erhebt eure Stimme gegen Upload-Filter:
https://createrefresh.eu/de/unternimm-etwas/
https://saveyourinternet.eu/
____________
https://saria-delaney.com
https://twitter.com/SariaDelaney
https://minds.com/SariaDelaney
https://www.bitchute.com/channel/sariadelaney/
https://patreon.com/SariaDelaney
https://paypal.me/SariaDelaney
_______
Quellen
____________
Hintergrundmusik:
Ilker Yalçiner - Observer
Ilker Yalçiner - Reminiscence
Ilker Yalçiner - Hanover
Bilder:
Auftragsarbeiten
https://www.pexels.com
https://pixabay.com
https://unsplash.com
Erwähnte Kanäle:
SemperVideo
https://www.youtube.com/user/SemperVideo
iDomiX
https://www.youtube.com/user/iDomiX
Emperor Caligula
https://www.youtube.com/user/sarnokh
manniac
https://www.youtube.com/user/manniacmind
https://www.youtube.com/watch?v=Nx6WyJcCHOs
Artikel:
Nationalismus - Definitionen und Artikel
http://www.bpb.de/nachschlagen/lexika/pocket-politik/16503/nationalismus
https://de.wikipedia.org/wiki/Nationalismus
https://www.tichyseinblick.de/gastbeitrag/was-ist-konservativ/
https://www.demokratie-leben.de/wissen/glossar/glossary-detail/nationalismus.html
http://www.deutschlandfunkkultur.de/patriotismus-muss-nationalismus-immer-eine-gefahr-sein.1005.de.html?dram:article_id=383962
LSD
https://www.drogenkult.net/?file=Psychedelika&view=3
https://www.caritas.de/hilfeundberatung/onlineberatung/suchtberatung/haeufiggestelltefragensucht/167528
Upload-Filter
https://netzpolitik.org/2018/eu-staaten-sprechen-sich-fuer-upload-filter-und-leistungsschutzrecht-aus/
https://eutoday.net/news/business-economy/2018/bitter-row-over-copyright-law-intensifies-ahead-of-key-parliamentary-vote
http://www.spiegel.de/netzwelt/netzpolitik/angela-merkel-und-die-digitalpolitik-das-maerchen-von-der-magischen-datensosse-a-1210302.html
https://edri.org/eu-member-states-agree-on-monitoring-filtering-of-internet-uploads/
https://news.sky.com/story/amp/memes-will-be-banned-under-new-eu-copyright-law-warn-campaigners-11398577?__twitter_impression=true
https://edri.org/consumer-committee-rejects-upload-filter-fails-link-tax/
Bewegte Bilder:
https://www.videvo.net
https://www.youtube.com/watch?v=1_4m_Z7abug&index=24&list=PLj6XzcqwRpN4eUUun6Y0ktAIdNiy3FN-e
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