Essie Blessie heeft geen humor.

Kijk, dat heb je er nu van als je met je grote slabek een beetje bijdehand gaat lopen doen in de bus.

Dan maakt de chauffeur een paar extra rondjes voor je.

Dikke humor, maar Essie, het vriendinnetje van prutsrapper De Haan, kan daar de humor niet van inzien en dat zorgt weer voor een uiterst amusant filmpje.

Eén en al liefde die Essie, die dan gelijk weer roept dat ze gegijzeld is.

Niks gegijzeld, gewoon voortaan je grote bek tegen buschauffeurs houden want anders krijg je dus dit.

Hulde aan de buschauffeur! Doe die man een paar tikkies mensen!

Liefde liefde liefde!