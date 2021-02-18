Sres Presidentes dejen de hacerse los boludos ante esta pandemia

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34 views • February 18, 2021



Dicho Documental aborda la temática haciéndolo desde todos los puntos de vista: médico, científico, sanitario, político, geopolítico, económico, histórico, filosófico, religioso, social y psicológico, religioso y jurídico.

Este mismo, es un clamor a la Conciencia de la Humanidad y a la de nuestros representantes -autoridades y gobernantes-

¡¡Despertemos y recuperemos la Autonomía de nuestras Naciones, la Libertad, el Bienestar y el Control de nuestra Salud y nuestra Vida!!

En este video se promueve al Dióxido de Cloro como solución a esta pandemia y se alerta sobre esta guerra de terrorismo bioquímico, el virus covid 19, esta pandemia manipulada y a cerca de la radiación de ondas realizadas por la red de 5G las cuales, junto con estas masivas campañas de pánico, confinamiento, cuarentena, confinamiento ilegal,, violan nuestros Derechos Constitucionales y Humanos, atentan contra nuestra dignidad, además de vulnerar y debilitar nuestro sistema inmunológico deteriorando gravemente nuestra salud y, a nivel planetario, profundamente acentuar aún más la crisis y el caos.

Despertemos Humanidad, estos planes genocidas de manipulación, debilitamiento, destrucción, exterminio, control total, usurpación y explotación, recién comienzan y, lamentablemente, estas elites supranacionales del poder global no se detendrán hasta que logren culminar completamente dichos cometidos.



Evidencia científica de los efectos de la red 5G:



Ver en este mismo Canal contenidos referidos al mismo tema:

. ¿Pandemia real o premeditado genocidio? (Apoyo a Bolivia)

. Documental Recargado: Sres. Presidentes ...

. ¿Vacunas “anti” covid de la muerte o Dióxido de Cloro que Salva Vidas? (versión ampliada)

. ¿Es Tóxico? (Parodia a la supuesta toxicidad del Dióxido de Cloro)

. La verdad del Dióxido de Cloro - Ensayos clínicos CDS definitivos, formulación de AEMEMI

. Dioxido de Cloro. C5N entrevista al Dr. Marcelo Fernandez “versión editada”

. Replica a una medica pseudo cientifica y algo mas – versión estilizada para gente sensible –

. Covid 19, plandemia, cuarentenas y pseudo vacunas transgenicas experimentales. Violacion a los derechos del paciente

. Latinoamerica y Europa unidas contra la agenda de exterminio global y contra esta manipulada pandemia

. Derechos, Acuerdos, Pactos, Tratados, Leyes y Apoyo Internacional a las Naciones, Medicos y Gobernantes que luchan contra los Planes Globalistas de Exterminio

. Audio: Planes globalistas de exterminio y agendas de las elites supranacionales. Plandemia La mafia de la industria medica y farnaceutica

. Audio: Planes globalistas y agendas de las elites supranacionales. Aborto Derechos y leyes

. El derecho al aborto

. Solo es un Coagulo de Sangre Inédito Documental anti Agenda de Explotación y Exterminio Globalista que convoca a la acción para romper con la manipulación siniestra que nos están imponiendo a nivel mundial.Dicho Documental aborda la temática haciéndolo desde todos los puntos de vista: médico, científico, sanitario, político, geopolítico, económico, histórico, filosófico, religioso, social y psicológico, religioso y jurídico.Este mismo, es un clamor a la Conciencia de la Humanidad y a la de nuestros representantes -autoridades y gobernantes-¡¡Despertemos y recuperemos la Autonomía de nuestras Naciones, la Libertad, el Bienestar y el Control de nuestra Salud y nuestra Vida!!En este video se promueve al Dióxido de Cloro como solución a esta pandemia y se alerta sobre esta guerra de terrorismo bioquímico, el virus covid 19, esta pandemia manipulada y a cerca de la radiación de ondas realizadas por la red de 5G las cuales, junto con estas masivas campañas de pánico, confinamiento, cuarentena, confinamiento ilegal,, violan nuestros Derechos Constitucionales y Humanos, atentan contra nuestra dignidad, además de vulnerar y debilitar nuestro sistema inmunológico deteriorando gravemente nuestra salud y, a nivel planetario, profundamente acentuar aún más la crisis y el caos.Despertemos Humanidad, estos planes genocidas de manipulación, debilitamiento, destrucción, exterminio, control total, usurpación y explotación, recién comienzan y, lamentablemente, estas elites supranacionales del poder global no se detendrán hasta que logren culminar completamente dichos cometidos.Evidencia científica de los efectos de la red 5G: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32668 Ver en este mismo Canal contenidos referidos al mismo tema:. ¿Pandemia real o premeditado genocidio? (Apoyo a Bolivia). Documental Recargado: Sres. Presidentes .... ¿Vacunas “anti” covid de la muerte o Dióxido de Cloro que Salva Vidas? (versión ampliada). ¿Es Tóxico? (Parodia a la supuesta toxicidad del Dióxido de Cloro). La verdad del Dióxido de Cloro - Ensayos clínicos CDS definitivos, formulación de AEMEMI. Dioxido de Cloro. C5N entrevista al Dr. Marcelo Fernandez “versión editada”. Replica a una medica pseudo cientifica y algo mas – versión estilizada para gente sensible –. Covid 19, plandemia, cuarentenas y pseudo vacunas transgenicas experimentales. Violacion a los derechos del paciente. Latinoamerica y Europa unidas contra la agenda de exterminio global y contra esta manipulada pandemia. Derechos, Acuerdos, Pactos, Tratados, Leyes y Apoyo Internacional a las Naciones, Medicos y Gobernantes que luchan contra los Planes Globalistas de Exterminio. Audio: Planes globalistas de exterminio y agendas de las elites supranacionales. Plandemia La mafia de la industria medica y farnaceutica. Audio: Planes globalistas y agendas de las elites supranacionales. Aborto Derechos y leyes. El derecho al aborto. Solo es un Coagulo de Sangre Keywords rockefellerinmunidadopresionepidemiaopsenfermedaddefensasderechosorganizacion mundial de la saludinfeccionagenda globalistafmicontagioleyessistema inmunetoxicotoxicidadilegalmuerteacuerdosmoderna pfizernaciones unidadorganizacion panamericana de la saludautoritarismoreclusion

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