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Sres Presidentes dejen de hacerse los boludos ante esta pandemia
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34 views • February 18, 2021
Inédito Documental anti Agenda de Explotación y Exterminio Globalista que convoca a la acción para romper con la manipulación siniestra que nos están imponiendo a nivel mundial.
Dicho Documental aborda la temática haciéndolo desde todos los puntos de vista: médico, científico, sanitario, político, geopolítico, económico, histórico, filosófico, religioso, social y psicológico, religioso y jurídico.
Este mismo, es un clamor a la Conciencia de la Humanidad y a la de nuestros representantes -autoridades y gobernantes-
¡¡Despertemos y recuperemos la Autonomía de nuestras Naciones, la Libertad, el Bienestar y el Control de nuestra Salud y nuestra Vida!!
En este video se promueve al Dióxido de Cloro como solución a esta pandemia y se alerta sobre esta guerra de terrorismo bioquímico, el virus covid 19, esta pandemia manipulada y a cerca de la radiación de ondas realizadas por la red de 5G las cuales, junto con estas masivas campañas de pánico, confinamiento, cuarentena, confinamiento ilegal,, violan nuestros Derechos Constitucionales y Humanos, atentan contra nuestra dignidad, además de vulnerar y debilitar nuestro sistema inmunológico deteriorando gravemente nuestra salud y, a nivel planetario, profundamente acentuar aún más la crisis y el caos.
Despertemos Humanidad, estos planes genocidas de manipulación, debilitamiento, destrucción, exterminio, control total, usurpación y explotación, recién comienzan y, lamentablemente, estas elites supranacionales del poder global no se detendrán hasta que logren culminar completamente dichos cometidos.
Evidencia científica de los efectos de la red 5G: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32668
Ver en este mismo Canal contenidos referidos al mismo tema:
. ¿Pandemia real o premeditado genocidio? (Apoyo a Bolivia)
. Documental Recargado: Sres. Presidentes ...
. ¿Vacunas “anti” covid de la muerte o Dióxido de Cloro que Salva Vidas? (versión ampliada)
. ¿Es Tóxico? (Parodia a la supuesta toxicidad del Dióxido de Cloro)
. La verdad del Dióxido de Cloro - Ensayos clínicos CDS definitivos, formulación de AEMEMI
. Dioxido de Cloro. C5N entrevista al Dr. Marcelo Fernandez “versión editada”
. Replica a una medica pseudo cientifica y algo mas – versión estilizada para gente sensible –
. Covid 19, plandemia, cuarentenas y pseudo vacunas transgenicas experimentales. Violacion a los derechos del paciente
. Latinoamerica y Europa unidas contra la agenda de exterminio global y contra esta manipulada pandemia
. Derechos, Acuerdos, Pactos, Tratados, Leyes y Apoyo Internacional a las Naciones, Medicos y Gobernantes que luchan contra los Planes Globalistas de Exterminio
. Audio: Planes globalistas de exterminio y agendas de las elites supranacionales. Plandemia La mafia de la industria medica y farnaceutica
. Audio: Planes globalistas y agendas de las elites supranacionales. Aborto Derechos y leyes
. El derecho al aborto
. Solo es un Coagulo de Sangre
Dicho Documental aborda la temática haciéndolo desde todos los puntos de vista: médico, científico, sanitario, político, geopolítico, económico, histórico, filosófico, religioso, social y psicológico, religioso y jurídico.
Este mismo, es un clamor a la Conciencia de la Humanidad y a la de nuestros representantes -autoridades y gobernantes-
¡¡Despertemos y recuperemos la Autonomía de nuestras Naciones, la Libertad, el Bienestar y el Control de nuestra Salud y nuestra Vida!!
En este video se promueve al Dióxido de Cloro como solución a esta pandemia y se alerta sobre esta guerra de terrorismo bioquímico, el virus covid 19, esta pandemia manipulada y a cerca de la radiación de ondas realizadas por la red de 5G las cuales, junto con estas masivas campañas de pánico, confinamiento, cuarentena, confinamiento ilegal,, violan nuestros Derechos Constitucionales y Humanos, atentan contra nuestra dignidad, además de vulnerar y debilitar nuestro sistema inmunológico deteriorando gravemente nuestra salud y, a nivel planetario, profundamente acentuar aún más la crisis y el caos.
Despertemos Humanidad, estos planes genocidas de manipulación, debilitamiento, destrucción, exterminio, control total, usurpación y explotación, recién comienzan y, lamentablemente, estas elites supranacionales del poder global no se detendrán hasta que logren culminar completamente dichos cometidos.
Evidencia científica de los efectos de la red 5G: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32668
Ver en este mismo Canal contenidos referidos al mismo tema:
. ¿Pandemia real o premeditado genocidio? (Apoyo a Bolivia)
. Documental Recargado: Sres. Presidentes ...
. ¿Vacunas “anti” covid de la muerte o Dióxido de Cloro que Salva Vidas? (versión ampliada)
. ¿Es Tóxico? (Parodia a la supuesta toxicidad del Dióxido de Cloro)
. La verdad del Dióxido de Cloro - Ensayos clínicos CDS definitivos, formulación de AEMEMI
. Dioxido de Cloro. C5N entrevista al Dr. Marcelo Fernandez “versión editada”
. Replica a una medica pseudo cientifica y algo mas – versión estilizada para gente sensible –
. Covid 19, plandemia, cuarentenas y pseudo vacunas transgenicas experimentales. Violacion a los derechos del paciente
. Latinoamerica y Europa unidas contra la agenda de exterminio global y contra esta manipulada pandemia
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. Audio: Planes globalistas de exterminio y agendas de las elites supranacionales. Plandemia La mafia de la industria medica y farnaceutica
. Audio: Planes globalistas y agendas de las elites supranacionales. Aborto Derechos y leyes
. El derecho al aborto
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