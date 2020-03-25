Φωτιά και τσεκούρι στους προσκυνημένους! (αφιέρωμα στην επέτειο της 25ης Μαρτίου).

Aφιέρωμα στην επέτειο της 25ης Μαρτίου.

Συρραφή από διαφορετικές εκπομπές.



1) Γιατί εθνεγερσία και όχι επανάσταση; (ελληνοκρατία εκπομπή 39η).

2) Αναφορά στον Αθανάσιο Διάκο.

3) αναφορά στον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη (ομιλία στις 10.02.2016)

4)Στοά μας έστειλε τον Μαυροκορδάτο; (ομιλία στις 22.10.2016)

5)Τι ήθελε να κάνει στους πολιτικούς ο Οδυσσέας Ανδρούτσος;

6) Γιατί όλοι οι ρουμελιώτες οπλαρχηγοί δολοφονήθηκαν;

7) To τάμμα του Καραϊσκάκη στην Παναγία.

8) Φωτιά και τσεκούρι (ομιλία στις 22.03.2017)