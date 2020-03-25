© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Φωτιά και τσεκούρι στους προσκυνημένους! (αφιέρωμα στην επέτειο της 25ης Μαρτίου).
Follow
5
Sign in to download MP3
Share
Report
189 views • March 25, 2020
Aφιέρωμα στην επέτειο της 25ης Μαρτίου.
Συρραφή από διαφορετικές εκπομπές.
1) Γιατί εθνεγερσία και όχι επανάσταση; (ελληνοκρατία εκπομπή 39η).
2) Αναφορά στον Αθανάσιο Διάκο.
3) αναφορά στον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη (ομιλία στις 10.02.2016)
4)Στοά μας έστειλε τον Μαυροκορδάτο; (ομιλία στις 22.10.2016)
5)Τι ήθελε να κάνει στους πολιτικούς ο Οδυσσέας Ανδρούτσος;
6) Γιατί όλοι οι ρουμελιώτες οπλαρχηγοί δολοφονήθηκαν;
7) To τάμμα του Καραϊσκάκη στην Παναγία.
8) Φωτιά και τσεκούρι (ομιλία στις 22.03.2017)
Συρραφή από διαφορετικές εκπομπές.
1) Γιατί εθνεγερσία και όχι επανάσταση; (ελληνοκρατία εκπομπή 39η).
2) Αναφορά στον Αθανάσιο Διάκο.
3) αναφορά στον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη (ομιλία στις 10.02.2016)
4)Στοά μας έστειλε τον Μαυροκορδάτο; (ομιλία στις 22.10.2016)
5)Τι ήθελε να κάνει στους πολιτικούς ο Οδυσσέας Ανδρούτσος;
6) Γιατί όλοι οι ρουμελιώτες οπλαρχηγοί δολοφονήθηκαν;
7) To τάμμα του Καραϊσκάκη στην Παναγία.
8) Φωτιά και τσεκούρι (ομιλία στις 22.03.2017)
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.