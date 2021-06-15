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LbryTV/Odysee Tuto Inscription + création de chaine (pour ceux qui me l'ont demandé)
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10 views • June 15, 2021
✅ https://odysee.com/@Miniver
✅ https://lbry.tv/$/invite/@Miniver
Merci à LbryTV pour avoir fait cette nouvelle plateforme !
Vous êtes géniaux ! 💝
Pour tout ce qui ne l'ont pas encore fait, n'hésitez pas à rejoindre la chaine sur Odysee qui est liée directement à LbryTV ! Vous gardez les mêmes identifiants et mots de passe que sur LbryTV et vous vous connectez tout simplement 🙂
Message :
"Vous verrez, vous avez les notifications, l'interface améliorée, likes/dislikes pour les vidéos, les messages sont plus vite accessibles.
Tout n'est pas encore optimal mais les développeurs bossent dur."
Le streaming (vidéos en direct) est prévu également pour bientot
Respect les gas 🎉🎉🎉🥂
Paix et amour 🙏❤️
✅ https://lbry.tv/$/invite/@Miniver
Merci à LbryTV pour avoir fait cette nouvelle plateforme !
Vous êtes géniaux ! 💝
Pour tout ce qui ne l'ont pas encore fait, n'hésitez pas à rejoindre la chaine sur Odysee qui est liée directement à LbryTV ! Vous gardez les mêmes identifiants et mots de passe que sur LbryTV et vous vous connectez tout simplement 🙂
Message :
"Vous verrez, vous avez les notifications, l'interface améliorée, likes/dislikes pour les vidéos, les messages sont plus vite accessibles.
Tout n'est pas encore optimal mais les développeurs bossent dur."
Le streaming (vidéos en direct) est prévu également pour bientot
Respect les gas 🎉🎉🎉🥂
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