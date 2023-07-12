Η λεγόμενη πανδημία της #covid19 ήταν μια ”γενική πρόβα” όπως ευθέως είχε δηλώσει ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της #Pfizer, Άλμπερτ Μπουρλά, μιλώντας στο Οικονομικό κλάμπ του Σικάγο.¹ Ο Π.Ο.Υ. (Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας) ωθεί τις κυβερνήσεις να ετοιμάζονται για την επόμενη πανδημία και ειδικοί (μερίδα αυτών) αναμένουν νόσο “70% πιο θανατηφόρο από την #covid”. Συντονισμένοι με αντίστοιχες συνεχείς δηλώσεις εγχώριοι ειδικοί, όπως ο πρόεδρος του Ε.Ο.Δ.Υ., ο επίκουρος καθηγητής στο τμήμα επιδημιολογίας της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, Γκίκας Μαγιορκίνης, και άλλοι, ενώ τα μέσα ενημέρωσης προετοιμάζουν το κοινό για μια άγνωστη υποθετική “Νόσο x” και την “αναπόφευκτη μελλοντική πανδημία” που θα επιφέρει.―

¹ https://www.youtube.com/watch?v=Wv_MOfVDei0 [1:06:01]