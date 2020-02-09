Svenska myndigheten om övergrepp mot svenskar: ”Det är inte allvarligt”

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5 views • February 09, 2020





Nya Dagbladet kan avslöja hur den svenska myndighet som är ansvarig för att arbeta mot rasism och intolerans, brutit mot sitt uppdrag och tesen om alla människors lika värde och ignorerar alla former av rasistiska övergrepp som infödda svenskar utsätts för. I NyD:s radioreportage framgår att myndigheten, Forum för levande historia med sina 30 anställda, inte ägnat någon uppmärksamhet åt denna växande rasism. "Det är frågan vad ett hatbrott mot en svensk är? Det vet inte jag" säger en projektledare vid myndigheten frågande till NyD:s reporter.



Läs hela artikeln till radioreportaget här på Nya Dagbladets hemsida: Stöd Nya Dagbladets granskande journalistik - swisha till 072-722 0172Nya Dagbladet kan avslöja hur den svenska myndighet som är ansvarig för att arbeta mot rasism och intolerans, brutit mot sitt uppdrag och tesen om alla människors lika värde och ignorerar alla former av rasistiska övergrepp som infödda svenskar utsätts för. I NyD:s radioreportage framgår att myndigheten, Forum för levande historia med sina 30 anställda, inte ägnat någon uppmärksamhet åt denna växande rasism. "Det är frågan vad ett hatbrott mot en svensk är? Det vet inte jag" säger en projektledare vid myndigheten frågande till NyD:s reporter.Läs hela artikeln till radioreportaget här på Nya Dagbladets hemsida: https://nyadagbladet.se/inrikes/forum-for-levande-historia-och-svenskfientligheten-granskas/ Keywords newsswedennya dagbladet

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