Dies ist die einzige Wahrheit die relevant ist.

Denn was immer die Menschen jetzt auch beschäftigt, diese eine Wahrheit ist der Grund für ALLES was wir erleben. Es ist schon lange nicht mehr zu leugnen.

Aber jetzt kann es niemand mehr widerlegen. Niemand kann es mehr als Theorie ab tun.



Ich möchte dem Video diese ANSAGE hinterher senden . . .



🔴ANSAGE – Schluss mit lustig



Das Video „Die einzige Wahrheit“, gehört sicher nicht zu den visuellen Höhepunkten meiner Video Reihe. Dafür ist der Inhalt umso explosiver. In 9 Minuten und 11 Sekunden bekommt der Betrachter, die einzig relevante Wahrheit vor Augen geführt. Und nichts und niemand kann diese widerlegen.



Denn noch nie wurde diese Wahrheit im Mainstream so klar und deutlich zur Sprache gebracht.

Absolut und unmissverständlich. Ihr könnt mich gerne ein Großmaul nennen, oder über mich schimpfen. Ist mir egal. Denn ich habe die Nase voll davon, dass unsere Leute wie Dreck behandelt werden.



Daher sage ich jetzt folgendes.

Wer diese Information unterdrückt, nicht ausreichend verbreitet, Gegenrede startet, oder sonst etwas in dieser Art, den werden wir unaufhörlich an den Pranger stellen. Von allen verfügbaren Seiten. Ohne schönreden. Und ohne Erbarmen. Bei den Mainstreamern sparen wir uns das. Sonst hat man nichts mehr Anderes zu tun. Aber alles was sich hier Patriot nennt, oder Aufklärer, der dies nicht thematisiert, der wird einen anhaltenden und sich steigernden Shitstorm erleben, dass er seine ganze Kraft für Schadensbegrenzung aufwenden kann.



Und das wird solange gehen, bis derjenige es eindeutig thematisiert, oder sich vom Spielfeld entfernt. Und jeder von euch kann dazu beitragen. Stellt jeden an den Pranger der diese Dinge nicht eindeutig thematisiert. Sprecht darüber, so oft ihr könnt. Wenn man euch nicht glaubt, bleibt hartnäckig und zeigt ihm dieses kurze Video. Wer danach immer noch kein offenes Ohr hat, der ist restlos verloren und vollkommen im Kopf verseucht.



Meine wenigen aktiven Mitstreiter und ich zählen auf JEDEN von euch.

Der Krieg dauert schon lange an. Aber die alles entscheidende Schlacht hat gerade erst begonnen.



Und wer ein Krieger ist, der hat den Schlachtruf längst vernommen . . .⚡️



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