Blutbad im Königreichssaal

Hamburg 09.03.2023

BLUTBAD IM KÖNIGREICHSAAL DER ZEUGEN JEHOVAS IN HAMBURG. MINDESTENS 7 TOTE UND 8 SCHWER VERLETZTE NACH SCHÜSSEN



Im Hamburger Stadtteil Alsterdorf hat es in einer Kirche ein Blutbad mit mehreren Toten gegeben. Die tödlichen Schüsse fielen kurz nach 21 Uhr in einem „Königreichssaal“ der Zeugen Jehovas – ein Gebäude für Gottesdienste.



Nach BILD-Informationen wurden sieben Menschen getötet und mindestens acht weitere verletzt. Die Polizei sprach von einer Großlage. Über die Katastrophen-Warn-App wurde die Bevölkerung vor „extremer Gefahr“ gewarnt.



▶️︎ Die Polizei stuft die Tat laut Informationen aus Sicherheitskreisen derzeit als Amoktat ein.



Ein Polizeisprecher sagte: „Wir haben gegen 21.15 Uhr Telefonanrufe bekommen, dass dort Schüsse gefallen sind.“ Beamte eilten zur Kirche, hörten beim Betreten des Gebäudes sogar noch einen Schuss!

