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138) Fenómeno dos Bluetooth(cinados) - observações do Dr. Luis de Benito
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11 views • November 25, 2021
Créditos para ORWELLITO:
MAC-cinated: Dr. Luis De Benito on the Bluetooth phenomenon https://rumble.com/vppv0h-dr.-luis-de-benito-shares-part-of-his-report-on-the-mac-address-phenomenon-.html | Artigo: https://www.orwell.city/2021/11/MAC.html
Dr. Luis Benito explica o que observou e quais poderiam ser as possíveis causas do fenómeno dos indivíduos "MACcinated". Veja mais detalhes:
MAC-cinated: Identificação de padrões nas vacinas contra o coronavírus - Nanorouters: https://rumble.com/vptiix-mac-cinated-pattern-identification-in-coronavirus-vaccines-nanorouters.html | Nov 25, 2021 | Identificação de padrões em vacinas c0r0n @ v | rus: nanorouters: https://corona2inspect.blogspot.com/2021/11/identificacion-patrones-vacunas-coronavirus-nanorouters.html
Estudos de Pablo Campra: https://www.researchgate.net/profile/Pablo-Campra
Revisão e análise de artigos científicos relativos às técnicas e métodos experimentais empregados nas injecções, evidências, danos, hipóteses, opiniões e desafios: https://corona2inspect.blogspot.com/
MOPPE ou #ELECTROSMOGPORTUGAL
Movimento Português de Prevenção do Electrosmog
https://electrosmogportugal.weebly.com
https://www.brighteon.com/channels/electrosmogportugal
https://www.youtube.com/channel/UCi5gtFStWMfJRjwNVgulrsA/
MAC-cinated: Dr. Luis De Benito on the Bluetooth phenomenon https://rumble.com/vppv0h-dr.-luis-de-benito-shares-part-of-his-report-on-the-mac-address-phenomenon-.html | Artigo: https://www.orwell.city/2021/11/MAC.html
Dr. Luis Benito explica o que observou e quais poderiam ser as possíveis causas do fenómeno dos indivíduos "MACcinated". Veja mais detalhes:
MAC-cinated: Identificação de padrões nas vacinas contra o coronavírus - Nanorouters: https://rumble.com/vptiix-mac-cinated-pattern-identification-in-coronavirus-vaccines-nanorouters.html | Nov 25, 2021 | Identificação de padrões em vacinas c0r0n @ v | rus: nanorouters: https://corona2inspect.blogspot.com/2021/11/identificacion-patrones-vacunas-coronavirus-nanorouters.html
Estudos de Pablo Campra: https://www.researchgate.net/profile/Pablo-Campra
Revisão e análise de artigos científicos relativos às técnicas e métodos experimentais empregados nas injecções, evidências, danos, hipóteses, opiniões e desafios: https://corona2inspect.blogspot.com/
MOPPE ou #ELECTROSMOGPORTUGAL
Movimento Português de Prevenção do Electrosmog
https://electrosmogportugal.weebly.com
https://www.brighteon.com/channels/electrosmogportugal
https://www.youtube.com/channel/UCi5gtFStWMfJRjwNVgulrsA/
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