Sodom och Gomorra är verkligt: ​​Ungdomar förtjänar ett hälsosamt uppror - Swedish Audio

Ron Wyatt återupptäckte den sanna platsen för Sodom & Gomorra, vilket också bekräftas av den romerske historikern Josephus. Men detta är tvärtemot vad nästan alla seminarier lär ut!? Varför döljs denna pärla i historien? Ron Wyatt gjorde många andra stora upptäckter som självfinansierad arkeolog (amatör). Gud arbetar genom de ödmjuka och ödmjuka för att dela hans härlighet och hjälpa fler människor. Gud välsigne och förmedla det vidare, i Kristi namn!

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Thamudiska inskriptioner på Jebel el Lawz översattes och beskriver en SMÄLT KALV! De hittas bredvid menoran som Dr Kim upptäckt.

http://www.ancient-hebrew.org/media_menorah.html

SODOM & GOMORRAH: Wyatt Museum

https://wyattmuseum.com/discovering/sodom-gomorrah

Sodom och Gomorra - The Cities of the Plain - Aska och svavel är påminnelser om den brinnande händelsen

https://www.arkdiscovery.com/sodom_&_gomorrah.htm

"Berget Sinai i Arabien" Galaterbrevet 4:25

https://www.arkdiscovery.com/mt__sinai_found.htm

resa i Saudiarabien till berget Sinai och andra platser: www.arkdiscovery.com/travel.htm

Kairo till Nuweiba: https://www.youtube.com/watch?v=Q7YmCSPNB9I&feature=emb_logo

Nuweiba till Arabien: https://www.youtube.com/watch?v=3yKsPZqwnmE

Split Rock och Elim: https://www. .youtube.com/watch?v=s17LCxUriQ4

Mount Sinai och Golden Calf Altar: https://www.youtube.com/watch?v=IMmaKzOsNks

PatternsOfEvidence.com släppte sin Red Sea Miracle II-film på Röda havets korsning - berget Sinai som kommer härnäst och den kommer att innehålla Jebel el Lawz

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