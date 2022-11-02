Sodom och Gomorra är verkligt: ​​Ungdomar förtjänar ett hälsosamt uppror - Swedish Audio

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Ron Wyatt återupptäckte den sanna platsen för Sodom & Gomorra, vilket också bekräftas av den romerske historikern Josephus. Men detta är tvärtemot vad nästan alla seminarier lär ut!? Varför döljs denna pärla i historien? Ron Wyatt gjorde många andra stora upptäckter som självfinansierad arkeolog (amatör). Gud arbetar genom de ödmjuka och ödmjuka för att dela hans härlighet och hjälpa fler människor. Gud välsigne och förmedla det vidare, i Kristi namn!
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Thamudiska inskriptioner på Jebel el Lawz översattes och beskriver en SMÄLT KALV! De hittas bredvid menoran som Dr Kim upptäckt.
http://www.ancient-hebrew.org/media_menorah.html
SODOM & GOMORRAH: Wyatt Museum
https://wyattmuseum.com/discovering/sodom-gomorrah
Sodom och Gomorra - The Cities of the Plain - Aska och svavel är påminnelser om den brinnande händelsen
https://www.arkdiscovery.com/sodom_&_gomorrah.htm
"Berget Sinai i Arabien" Galaterbrevet 4:25
https://www.arkdiscovery.com/mt__sinai_found.htm
resa i Saudiarabien till berget Sinai och andra platser: www.arkdiscovery.com/travel.htm
Kairo till Nuweiba: https://www.youtube.com/watch?v=Q7YmCSPNB9I&feature=emb_logo
Nuweiba till Arabien: https://www.youtube.com/watch?v=3yKsPZqwnmE
Split Rock och Elim: https://www. .youtube.com/watch?v=s17LCxUriQ4
Mount Sinai och Golden Calf Altar: https://www.youtube.com/watch?v=IMmaKzOsNks
PatternsOfEvidence.com släppte sin Red Sea Miracle II-film på Röda havets korsning - berget Sinai som kommer härnäst och den kommer att innehålla Jebel el Lawz
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