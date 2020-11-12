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COVID-19 VACCINE WILL CHANGE YOUR DNA FOREVER; DEFEND YOUR FAMILY FROM GENERAL PERNAS' OPERATION WARSPEED WITH LETHAL FORCE [ DAVID KNIGHT SHOW ]
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PATRIOTS,
THE TIME FOR A REVOLUTION HAS ARRIVED NOW.
YOUR FIRST CHANCE TO TAKE SHOTS AT THE U.S. ARMY IS WHEN THEY COME TO CHANGE THE DNA OF YOUR FAMILY. TELL GENERAL PERNAS AND OPERATION WARPSPEED PERSONNEL TO LEAVE ONE TIME OFF YOUR PROPERTY; THEN USE LETHAL FORCE TO KEEP YOUR FAMILY FROM HAVING ITS DNA ALTERED BY THE FEDERAL GOVERNMENT. TRUMP IS NOT HITLER. WE HAVE THE NUREMBERG CODE AND THE FDA CANNOT OVERRIDE THAT. ARREST ON SIGHT GENERAL PERNAS; THE DIRECTOR OF FDA; AND CDC ON SIGHT FOR VIOLATING THE NUREMBERG CODE. NOT EVEN CONGRESS OR SENATE CAN LEGISLATE OR MANDATE VACCINES. IF THEY TRY, EACH ONE WILL BE ARRESTED, COURT MARTIALd FOR VIOLATING THE 1989 BIOWEAPON TERRORISM ACT; THE NUREMBERG CODE, THE GENEVA CONVENTION AND THE U.S. CONSTITUTION.
PERNAS REALLY SHOULD STUDY CUSTERs LAST STAND
THE ARMY CAN PROBABLY COMMAND 130,000 SHOOTERS AGAINST AMERICA s 120 MILLION GUN OWNERS LETs JUST SAY PERNAS THAT 3 % OF THOSE GO UP AGAINST THE U.S. ARMY BECAUSE PERNAS WANTS TO MANDATE VACCINES.
THAT IS 3.6 MILLION AMERICAN PATRIOT RIFLEMEN AGAINST 120,000 ARMY SHOOTERS.
YOU PERNAS ARE GOING TO LOSE........................... WORSE THAT CUSTER LOST.
WHEN PATRIOTS TELL YOU FUCK NO AND FUCK OFF YOU BETTER LEAVE.
WE ARE NOT HAVING THE VACCINE BIOWEAPON.
TO TAKE ACTION AGAINST THE U.S. ARMY.
WELL IT WILL BE OVER FOR YOU PERNAS.
YOU WILL BE THEN NOT TURNED OVER TO A LOCAL SHERIFF.
YOU WILL BE COURT MARTIALd
NOW PERNAS THINK NUREMBERG TRIALS AND THE HANGINGS.
YOU PERNAS WILL HANG FOR VIOLATING THE NUREMBERG CODE AND OUR U.S. CONSTITUTION.
TRUMP CANNOT GIVE YOU COVER. BIDEN CANNOT GIVE YOU COVER. THE ANCHOR-BABY HARRIS CANNOT GIVE YOU COVER AND SURE AS HELL, YOUR OWN ARMY WILL NOT GIVE YOU COVER PERNAS.
YOUR WORST NIGHTMARE OF NOT BEING ABLE TO KILL AMERICAN CITIZENS WITH THIS DNA-ALTERING BIOWEAPON WILL COME TRUE. AMERICAN ARE GOING TO KILL WARPSPEED IN ITS TRACKES.
YOU SEE GENERAL, YOUR WORST NIGHTMARE WILL LOOK SOMETHING LIKE GENERAL CUSTER s LAST STAND. THE U.S. ARMY WILL BE DESTROYED INSIDE THE UNITED STATES OF AMERICAN BY PATRIOTS. YOUR WORST NIGHTMARE WILL BEGIN WITH THE FIRST VACCINE YOU TRY TO DELIVER.
PATRIOTS ARREST THIS AMERICAN JOSEPH MENGELE ON SIGHT. TURN OVER TO LOCAL SHERIFF. PATRIOTS, HERE IS A LIST OF U.S. ARMY BASES TO HAVE YOUR MILITIA s LOCK DOWN. GENERAL PERNAS WANTS TO GO TO WAR WITH THE U.S. PATRIOTS. https://www.americaslibrary.gov/jb/recon/jb_recon_custer_1.html
LIST OF U.S. ARMY BASES IN THE UNITED STATES
https://www.military.com/base-guide/browse-by-service/army
THE RACKETEERING CRIMINAL U.S. ARMY ( Ft DETRICK ) CREATED COVID-1; SOLD IT TO THEIR PATSY CO-CONSPIRATOR CHINA FOR $ 1.5 BILLION ( MONEY WENT TO TRAITOR BIDEN AND OSAMA OBAMA ); THEN THE U.S. ARMY CONSTRUCTED WUHAN BSL4 BIOWEAPONS LAB AS THEY DID NOT HAVE A SINGLE ONE, WHILE THE BIOWEAPON TERRORISTS AT NIH, NIAID, AND THE PENTAGON HAVE 212 BSL3 AND BSL4 BIOWEAPONS LABS; THE THE TRAITOR JOINT CHIEFS OF STAFF COLLUDED WITH THE U.N. TO HOLD THE 7th MILITARY GAMES IN WUHAN, CHINA OCTOBER 18, 2019; THE VERY SAME DAY VACCINE BIOWEAPON TERRORIST BILL GATES HELD EVENT21. TRUMP SIGNED WARPSPEED ONE MONTH BEFORE THE PLANNED ATTACK ON SEPTEMBER 19, 2019. AT THE TIME OF THE 7th U N MILITARY GAMES ATTACK; WUHAN BSL4 WAS OPERATED BY FAUCI, NIH, Dr. DANIELLE ANDERSON, AND THE PENTAGON. 120 COUNTRY's SOLDIERS WERE ATTACKED BY THE PENTAGON; CONTAMINATED; AND THOSE SOLDIERS BECAME BIOWEAPON VECTORS.
IF YOU DO NOT BELIEVE THE PENTAGON IS CORRUPT, WATCH A U.S. MARINE F-4 FIGHTER PILOT SHOW EVIDENCE OF THE PENTAGON ATTACK ON THE PENTAGON AND WORLD TRADE CENTER BUILDINGS 1, 2, AND 7; PLANNED ON JUNE 1, 2001. THE PENTAGON WERE TRAITORS TO THE UNITED STATES THEN AND NOW.
IT IS GOING TO TAKE A REVOLUTION TO PUT DOWN THIS CORRUPT PENTAGON AND OPERATION WARPSPEED, AND NOW IS AS GOOD AS ANY TIME FOR THAT REVOLUTION TO BEGIN - DEFEND YOUR FAMILIES FROM THE PENTAGON GIVING ANOTHER EXPERIMENTAL VACCINE. REMEMBER ANTHRAX VACCINES AND OF 500,000 SOLDIERS, 14,000 DIED AND 13,000 BECAME 100 % DISABLED; AND SINCE THEN OVER 60 % HAVE SERIOUS SIDE EFFECTS. THE U.S. ARMY HAS A TRACK RECORD ON EXPERIMENTAL VACCINES THAT THEY USED ON OUR U.S. SOLDIERS. ARREST PERSAS ON SIGHT PATRIOTS AND TURN OVER TO LOCAL SHERIFFS. ARREST WARSPEED CONTRACTORS AND PERSONNEL FOR VACCINE BIOWEAPON TERRORISM.
USE ALL NECESSARY FORCE TO EFFECT THE ARREST
DON'T GO TO HOSPITALS; DON'T HAVE YOUR CHILDREN TAKE ANY VACCINES; ALL 44 VACCINES HAVE NANO-METAL-PARTICLES. AND NOW THIS RNA.
TAKE THEM DOWN VACCINE CHECKPOINTS WITH EXTREME PREJUDICE
ARREST WARSPEED PERSONNEL AND U.S. ARMY PERSONNEL ATTACKING U.S. CITIZENS WITH THIS BIOWEAPON IS A PRIORITY. ARREST THEM AND TURN THEM OVER TO LOCAL SHERIFFS. CLOSE THEIR BASES.
HERE IS A LIST OF BASES LIKELY ASSOCIATED WITH WARSPEED. THEY ARE ONLY THERE TO ATTACK U.S. CITIZENS WITH BIOWEAPONS. https://www.military.com/base-guide/browse-by-service/army
THE TIME FOR A REVOLUTION HAS ARRIVED NOW.
YOUR FIRST CHANCE TO TAKE SHOTS AT THE U.S. ARMY IS WHEN THEY COME TO CHANGE THE DNA OF YOUR FAMILY. TELL GENERAL PERNAS AND OPERATION WARPSPEED PERSONNEL TO LEAVE ONE TIME OFF YOUR PROPERTY; THEN USE LETHAL FORCE TO KEEP YOUR FAMILY FROM HAVING ITS DNA ALTERED BY THE FEDERAL GOVERNMENT. TRUMP IS NOT HITLER. WE HAVE THE NUREMBERG CODE AND THE FDA CANNOT OVERRIDE THAT. ARREST ON SIGHT GENERAL PERNAS; THE DIRECTOR OF FDA; AND CDC ON SIGHT FOR VIOLATING THE NUREMBERG CODE. NOT EVEN CONGRESS OR SENATE CAN LEGISLATE OR MANDATE VACCINES. IF THEY TRY, EACH ONE WILL BE ARRESTED, COURT MARTIALd FOR VIOLATING THE 1989 BIOWEAPON TERRORISM ACT; THE NUREMBERG CODE, THE GENEVA CONVENTION AND THE U.S. CONSTITUTION.
PERNAS REALLY SHOULD STUDY CUSTERs LAST STAND
THE ARMY CAN PROBABLY COMMAND 130,000 SHOOTERS AGAINST AMERICA s 120 MILLION GUN OWNERS LETs JUST SAY PERNAS THAT 3 % OF THOSE GO UP AGAINST THE U.S. ARMY BECAUSE PERNAS WANTS TO MANDATE VACCINES.
THAT IS 3.6 MILLION AMERICAN PATRIOT RIFLEMEN AGAINST 120,000 ARMY SHOOTERS.
YOU PERNAS ARE GOING TO LOSE........................... WORSE THAT CUSTER LOST.
WHEN PATRIOTS TELL YOU FUCK NO AND FUCK OFF YOU BETTER LEAVE.
WE ARE NOT HAVING THE VACCINE BIOWEAPON.
TO TAKE ACTION AGAINST THE U.S. ARMY.
WELL IT WILL BE OVER FOR YOU PERNAS.
YOU WILL BE THEN NOT TURNED OVER TO A LOCAL SHERIFF.
YOU WILL BE COURT MARTIALd
NOW PERNAS THINK NUREMBERG TRIALS AND THE HANGINGS.
YOU PERNAS WILL HANG FOR VIOLATING THE NUREMBERG CODE AND OUR U.S. CONSTITUTION.
TRUMP CANNOT GIVE YOU COVER. BIDEN CANNOT GIVE YOU COVER. THE ANCHOR-BABY HARRIS CANNOT GIVE YOU COVER AND SURE AS HELL, YOUR OWN ARMY WILL NOT GIVE YOU COVER PERNAS.
YOUR WORST NIGHTMARE OF NOT BEING ABLE TO KILL AMERICAN CITIZENS WITH THIS DNA-ALTERING BIOWEAPON WILL COME TRUE. AMERICAN ARE GOING TO KILL WARPSPEED IN ITS TRACKES.
YOU SEE GENERAL, YOUR WORST NIGHTMARE WILL LOOK SOMETHING LIKE GENERAL CUSTER s LAST STAND. THE U.S. ARMY WILL BE DESTROYED INSIDE THE UNITED STATES OF AMERICAN BY PATRIOTS. YOUR WORST NIGHTMARE WILL BEGIN WITH THE FIRST VACCINE YOU TRY TO DELIVER.
PATRIOTS ARREST THIS AMERICAN JOSEPH MENGELE ON SIGHT. TURN OVER TO LOCAL SHERIFF. PATRIOTS, HERE IS A LIST OF U.S. ARMY BASES TO HAVE YOUR MILITIA s LOCK DOWN. GENERAL PERNAS WANTS TO GO TO WAR WITH THE U.S. PATRIOTS. https://www.americaslibrary.gov/jb/recon/jb_recon_custer_1.html
LIST OF U.S. ARMY BASES IN THE UNITED STATES
https://www.military.com/base-guide/browse-by-service/army
THE RACKETEERING CRIMINAL U.S. ARMY ( Ft DETRICK ) CREATED COVID-1; SOLD IT TO THEIR PATSY CO-CONSPIRATOR CHINA FOR $ 1.5 BILLION ( MONEY WENT TO TRAITOR BIDEN AND OSAMA OBAMA ); THEN THE U.S. ARMY CONSTRUCTED WUHAN BSL4 BIOWEAPONS LAB AS THEY DID NOT HAVE A SINGLE ONE, WHILE THE BIOWEAPON TERRORISTS AT NIH, NIAID, AND THE PENTAGON HAVE 212 BSL3 AND BSL4 BIOWEAPONS LABS; THE THE TRAITOR JOINT CHIEFS OF STAFF COLLUDED WITH THE U.N. TO HOLD THE 7th MILITARY GAMES IN WUHAN, CHINA OCTOBER 18, 2019; THE VERY SAME DAY VACCINE BIOWEAPON TERRORIST BILL GATES HELD EVENT21. TRUMP SIGNED WARPSPEED ONE MONTH BEFORE THE PLANNED ATTACK ON SEPTEMBER 19, 2019. AT THE TIME OF THE 7th U N MILITARY GAMES ATTACK; WUHAN BSL4 WAS OPERATED BY FAUCI, NIH, Dr. DANIELLE ANDERSON, AND THE PENTAGON. 120 COUNTRY's SOLDIERS WERE ATTACKED BY THE PENTAGON; CONTAMINATED; AND THOSE SOLDIERS BECAME BIOWEAPON VECTORS.
IF YOU DO NOT BELIEVE THE PENTAGON IS CORRUPT, WATCH A U.S. MARINE F-4 FIGHTER PILOT SHOW EVIDENCE OF THE PENTAGON ATTACK ON THE PENTAGON AND WORLD TRADE CENTER BUILDINGS 1, 2, AND 7; PLANNED ON JUNE 1, 2001. THE PENTAGON WERE TRAITORS TO THE UNITED STATES THEN AND NOW.
IT IS GOING TO TAKE A REVOLUTION TO PUT DOWN THIS CORRUPT PENTAGON AND OPERATION WARPSPEED, AND NOW IS AS GOOD AS ANY TIME FOR THAT REVOLUTION TO BEGIN - DEFEND YOUR FAMILIES FROM THE PENTAGON GIVING ANOTHER EXPERIMENTAL VACCINE. REMEMBER ANTHRAX VACCINES AND OF 500,000 SOLDIERS, 14,000 DIED AND 13,000 BECAME 100 % DISABLED; AND SINCE THEN OVER 60 % HAVE SERIOUS SIDE EFFECTS. THE U.S. ARMY HAS A TRACK RECORD ON EXPERIMENTAL VACCINES THAT THEY USED ON OUR U.S. SOLDIERS. ARREST PERSAS ON SIGHT PATRIOTS AND TURN OVER TO LOCAL SHERIFFS. ARREST WARSPEED CONTRACTORS AND PERSONNEL FOR VACCINE BIOWEAPON TERRORISM.
USE ALL NECESSARY FORCE TO EFFECT THE ARREST
DON'T GO TO HOSPITALS; DON'T HAVE YOUR CHILDREN TAKE ANY VACCINES; ALL 44 VACCINES HAVE NANO-METAL-PARTICLES. AND NOW THIS RNA.
TAKE THEM DOWN VACCINE CHECKPOINTS WITH EXTREME PREJUDICE
ARREST WARSPEED PERSONNEL AND U.S. ARMY PERSONNEL ATTACKING U.S. CITIZENS WITH THIS BIOWEAPON IS A PRIORITY. ARREST THEM AND TURN THEM OVER TO LOCAL SHERIFFS. CLOSE THEIR BASES.
HERE IS A LIST OF BASES LIKELY ASSOCIATED WITH WARSPEED. THEY ARE ONLY THERE TO ATTACK U.S. CITIZENS WITH BIOWEAPONS. https://www.military.com/base-guide/browse-by-service/army
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