Vriendschap is een illusie!

Wappies, ze houden van elkaar en een dag later haten ze elkaar.

Neem nou wappie Patricia. Dikke vriendinnen met wimpertroela Mita. Maar ook deze waardevolle vriendschap is ten einde gekomen.

En wat doen wappies als een mooie vriendschap eindigt? Juist, dan duwen ze gewoon nog even lekker een paar messen in elkaars ruggen.



We konden er dus op wachten: ruzie in de tent!

En wat zien we daar? Allemaal foto’s! En die foto’s heeft wappie Patricia gemaakt, want die had koffers van Mita op zolder staan en Patricia voelde zich genoodzaakt om deze koffers te openen en te tonen aan de buitenwereld.

Wat een toestand en wat een spullen! En wat zijn dat voor medicijntjes allemaal Mita? En mag oma je schoenen een keer lenen? Woei!