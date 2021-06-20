ΠΩΣ ΘΑ ΑΝΤΙΣΤΑΘΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΚΑΘΕ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΧΩΡΙΣ ΑΛΗΘΙΝΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ; «ὃς δ' ἂν ἀπολέσῃ τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν ἕνεκεν ἐμοῦ καὶ τοῦ εὐαγγελίου, οὗτος σώσει αὐτήν (Μάρκ. 8, 35)»

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
ΠΩΣ ΘΑ ΑΝΤΙΣΤΑΘΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΚΑΘΕ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΧΩΡΙΣ ΑΛΗΘΙΝΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ; «ὃς δ' ἂν ἀπολέσῃ τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν ἕνεκεν ἐμοῦ καὶ τοῦ εὐαγγελίου, οὗτος σώσει αὐτήν (Μάρκ. 8, 35)»
Follow
1
Share
Report
19 views • June 20, 2021
ΠΩΣ ΘΑ ΑΝΤΙΣΤΑΘΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΚΑΘΕ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΧΩΡΙΣ ΑΛΗΘΙΝΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ; «ὃς δ' ἂν ἀπολέσῃ τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν ἕνεκεν ἐμοῦ καὶ τοῦ εὐαγγελίου, οὗτος σώσει αὐτήν (Μάρκ. 8, 35)» https://ugetube.com/watch/FgiiLJDExYjuGsm , https://rumble.com/vis3cl-31543797.html .
Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤ ΕΙΚΟΝΑ ΝΑ ΦΘΑΣΟΥΜΕ ΣΤΟ ΚΑΘ ΟΜΟΙΩΣΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΧΑΡΗ ΤΟΥ, ΤΗΝ ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗ ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΩ ΠΝΕΥΜΑΤΙ.
ΟΙ ΑΛΗΘΙΝΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΘΕΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΗΝ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΚΕΦΑΛΗ ΤΟΝ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟ ΧΡΙΣΤΟ.
ΑΛΗΘΙΝΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ ΑΠΟΣΤΑΤΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΘΕΟ ΚΑΙ ΤΟ ΑΓΙΟ ΘΕΛΗΜΑ ΤΟΥ ΒΙΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗ ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΠΡΟΔΙΔΟΥΜΕ ΤΗΝ ΜΟΝΗ ΑΛΗΘΙΝΗ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ. ΕΦΟΣΟΝ ΔΗΛΑΔΗ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΧΩΡΙΣΜΕΝΟΙ, ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ. ΔΗΛΑΔΗ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΜΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΝΗΜΟΝΕΥΣΗ, ΣΥΜΠΡΟΣΕΥΧΕΣ, ΣΥΛΛΕΙΤΟΥΡΓΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΨΕΥΔΕΠΙΣΚΟΠΟΥΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΤΩΝ ΑΜΕΤΡΗΤΩΝ ΗΜΕΡΟΛΑΤΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΥΝΑΓΩΓΩΝ.
ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΜΗΝ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟ ΟΡΟΣΗΜΟ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΤΟ 2001; ΓΙΑΤΙ ΤΟΤΕ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΕΠΙΣΚΕΦΤΗΚΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ «ΑΛΑΘΗΤΟΣ» ΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΠΑΠΑΣ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΗΚΕ ΩΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΡΩΜΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΗ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟ. ΓΙΑΤΙ ΔΕΧΤΗΚΕ ΤΟΝ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟ ΑΙΡΕΤΙΚΟ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ «ΑΛΑΘΗΤΟ» ΠΑΠΑ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ, ΠΟΥ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕ ΩΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΧΙΣΗ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΠΑΠΙΚΩΝ ΤΟ 1054 ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΝΗ ΑΛΗΘΙΝΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ, ΜΙΑ, ΑΓΙΑ, ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ.
Ας μετανοήσουν οι Αιρετικοί, να αρνηθούν τις αιρετικές δοξασίες τους και ας αποδεχτούν την αληθινή πίστη και οι αλλόπιστοι και τότε να ενωθούμε με την αληθινή Ορθόδοξη Πίστη στην ΜΙΑ Αγία Εκκλησία του ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΥ Χριστού, των Αποστόλων και των αγίων θεοφόρων Πατέρων μας που σώζει την αθάνατη ψυχή μας. Αλλιώς δεν τους αγαπάμε αληθινά αν θέλουμε ένωση χωρίς την ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ που θα βλάψει και εμάς τους ορθόδοξους αν γίνουμε ένα σώμα με τους αιρετικούς και αλλόπιστους και θα είμαστε εκτός της Μίας, Αγίας, Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας του Χριστού. "Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: «Ουδέν ωφελεί βίος ορθός δογμάτων διεστραμμένων» (ΕΠΕ 23, 492 - 494)". Ο Μέγας Αθανάσιος. «ων το φρόνημα αποστρεφόμεθα, τούτους από της κοινωνίας προσήκει φεύγειν» ( βλ. Μ. Αθανασίου, Τοις τον μονήρη βίον ασκούσι P.G. 26, 1188ΒC).
Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΠΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΠΑΝΟΥΚΛΑ, ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΧΙΣΤΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΜΝΗΜΟΝΕΥΣΗ ΤΟΥ «ΑΛΑΘΗΤΟΥ» ΑΙΡΕΤΙΚΟΥ ΠΑΠΑ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ ΩΣ ΑΓΙΟΤΑΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΙΡΕΣΙΑΡΧΗ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΗ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟ 2006 ΚΑΙ ΤΟ 2014 https://www.brighteon.com/5d88e964-3d29-4b35-a8b1-3d9b6236a69e . Ο ΑΙΡΕΣΙΑΡΧΗΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ΠΗΓΕ ΣΤΗΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΣΥΝΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΩΝ ΣΙΩΝΙΣΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΥΣ ΠΕΙ ΟΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΔΕΡΦΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΝΑ ΜΕΤΑΝΟΗΣΟΥΝ ΠΟΥ ΣΤΑΥΡΩΣΑΝ ΤΟΝ ΑΛΗΘΙΝΟ ΜΕΣΣΙΑ ΤΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΞΑΝΑΣΤΑΥΡΩΝΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΙΣΤΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΨΕΥΔΟΜΕΣΣΙΑ ΤΟΥΣ 666… ΔΕΝ ΜΟΙΡΑΖΕΙ ΤΥΧΑΙΑ ΒΕΒΑΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΣΑΤΑΝΙΚΟ ΚΟΡΑΝΙΟ ΠΟΥ ΤΟ ΟΝΟΜΑΖΕΙ ΑΓΙΟ ΒΙΒΛΙΟ! ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΑΛΛΩΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΠΑΠΑ ΣΥΜΠΡΟΣΕΥΧΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΔΙΑΒΟΛΟ ΠΑΤΕΡΑ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΩΑΜΕΘΑΝΟΥΣ ΠΟΥ ΛΕΝΕ ΘΑΝΑΤΟ ΣΤΟΥΣ ΑΛΛΟΠΙΣΤΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ ΣΤΟ ΔΑΙΜΟΝΙΚΟ ΚΟΡΑΝΙΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ ΠΟΥ ΣΤΑΥΡΩΣΑΝ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΨΕΥΔΟΜΕΣΣΙΑ ΤΟΥΣ… «Πάντες οι θεοί των εθνών δαιμόνια» (Ψαλμ. 95,5). Η ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΜΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΕΞΑΠΛΩΝΕΤΑΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕ ΤΗΝ ΨΕΥΔΟΣΥΝΟΔΟ ΔΗΘΕΝ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΤΟ 2016 ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΟΠΟΥ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΗΚΑΝ ΩΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΙΚΑ ΟΙ ΠΑΠΙΚΟΙ, ΟΙ ΠΡΟΤΕΣΤΑΝΤΕΣ, ΟΙ ΜΟΝΟΦΥΣΙΤΕΣ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΛΛΑ ΚΟΡΥΦΩΘΗΚΑΝ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΘΡΗΣΚΕΙΑΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ… ΓΙΑΤΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗΣ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΝΑ ΓΙΝΟΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΚΛΗΡΟΣ ΚΑΙ ΛΑΟΣ ΕΝΑ ΕΝΩΜΕΝΟ ΠΑΝΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΚΟ ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΥΝΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΨΕΥΔΟΜΕΣΣΙΑ 666 ΤΩΝ ΣΙΩΝΙΣΤΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΜΕΝΟΥΝ.
ΩΣΤΟΣΟ ΣΤΟ ΠΑΝΑΓΙΟ ΕΝΩΜΕΝΟ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΟΙ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣΤΕΣ ΟΥΤΕ ΝΑ ΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΜΑΖΙ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΠΡΟΔΙΔΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟ ΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΑΛΗΘΙΝΗ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΧΑΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ.
Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤ ΕΙΚΟΝΑ ΝΑ ΦΘΑΣΟΥΜΕ ΣΤΟ ΚΑΘ ΟΜΟΙΩΣΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΧΑΡΗ ΤΟΥ, ΤΗΝ ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗ ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΩ ΠΝΕΥΜΑΤΙ.
ΟΙ ΑΛΗΘΙΝΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΘΕΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΗΝ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΚΕΦΑΛΗ ΤΟΝ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟ ΧΡΙΣΤΟ.
ΑΛΗΘΙΝΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ ΑΠΟΣΤΑΤΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΘΕΟ ΚΑΙ ΤΟ ΑΓΙΟ ΘΕΛΗΜΑ ΤΟΥ ΒΙΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗ ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΠΡΟΔΙΔΟΥΜΕ ΤΗΝ ΜΟΝΗ ΑΛΗΘΙΝΗ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ. ΕΦΟΣΟΝ ΔΗΛΑΔΗ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΧΩΡΙΣΜΕΝΟΙ, ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ. ΔΗΛΑΔΗ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΜΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΝΗΜΟΝΕΥΣΗ, ΣΥΜΠΡΟΣΕΥΧΕΣ, ΣΥΛΛΕΙΤΟΥΡΓΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΨΕΥΔΕΠΙΣΚΟΠΟΥΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΤΩΝ ΑΜΕΤΡΗΤΩΝ ΗΜΕΡΟΛΑΤΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΥΝΑΓΩΓΩΝ.
ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΜΗΝ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟ ΟΡΟΣΗΜΟ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΤΟ 2001; ΓΙΑΤΙ ΤΟΤΕ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΕΠΙΣΚΕΦΤΗΚΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ «ΑΛΑΘΗΤΟΣ» ΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΠΑΠΑΣ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΗΚΕ ΩΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΡΩΜΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΗ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟ. ΓΙΑΤΙ ΔΕΧΤΗΚΕ ΤΟΝ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟ ΑΙΡΕΤΙΚΟ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ «ΑΛΑΘΗΤΟ» ΠΑΠΑ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ, ΠΟΥ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕ ΩΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΧΙΣΗ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΠΑΠΙΚΩΝ ΤΟ 1054 ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΝΗ ΑΛΗΘΙΝΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ, ΜΙΑ, ΑΓΙΑ, ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ.
Ας μετανοήσουν οι Αιρετικοί, να αρνηθούν τις αιρετικές δοξασίες τους και ας αποδεχτούν την αληθινή πίστη και οι αλλόπιστοι και τότε να ενωθούμε με την αληθινή Ορθόδοξη Πίστη στην ΜΙΑ Αγία Εκκλησία του ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΥ Χριστού, των Αποστόλων και των αγίων θεοφόρων Πατέρων μας που σώζει την αθάνατη ψυχή μας. Αλλιώς δεν τους αγαπάμε αληθινά αν θέλουμε ένωση χωρίς την ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ που θα βλάψει και εμάς τους ορθόδοξους αν γίνουμε ένα σώμα με τους αιρετικούς και αλλόπιστους και θα είμαστε εκτός της Μίας, Αγίας, Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας του Χριστού. "Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: «Ουδέν ωφελεί βίος ορθός δογμάτων διεστραμμένων» (ΕΠΕ 23, 492 - 494)". Ο Μέγας Αθανάσιος. «ων το φρόνημα αποστρεφόμεθα, τούτους από της κοινωνίας προσήκει φεύγειν» ( βλ. Μ. Αθανασίου, Τοις τον μονήρη βίον ασκούσι P.G. 26, 1188ΒC).
Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΠΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΠΑΝΟΥΚΛΑ, ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΧΙΣΤΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΜΝΗΜΟΝΕΥΣΗ ΤΟΥ «ΑΛΑΘΗΤΟΥ» ΑΙΡΕΤΙΚΟΥ ΠΑΠΑ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ ΩΣ ΑΓΙΟΤΑΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΙΡΕΣΙΑΡΧΗ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΗ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟ 2006 ΚΑΙ ΤΟ 2014 https://www.brighteon.com/5d88e964-3d29-4b35-a8b1-3d9b6236a69e . Ο ΑΙΡΕΣΙΑΡΧΗΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ΠΗΓΕ ΣΤΗΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΣΥΝΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΩΝ ΣΙΩΝΙΣΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΥΣ ΠΕΙ ΟΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΔΕΡΦΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΝΑ ΜΕΤΑΝΟΗΣΟΥΝ ΠΟΥ ΣΤΑΥΡΩΣΑΝ ΤΟΝ ΑΛΗΘΙΝΟ ΜΕΣΣΙΑ ΤΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΞΑΝΑΣΤΑΥΡΩΝΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΙΣΤΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΨΕΥΔΟΜΕΣΣΙΑ ΤΟΥΣ 666… ΔΕΝ ΜΟΙΡΑΖΕΙ ΤΥΧΑΙΑ ΒΕΒΑΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΣΑΤΑΝΙΚΟ ΚΟΡΑΝΙΟ ΠΟΥ ΤΟ ΟΝΟΜΑΖΕΙ ΑΓΙΟ ΒΙΒΛΙΟ! ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΑΛΛΩΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΠΑΠΑ ΣΥΜΠΡΟΣΕΥΧΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΔΙΑΒΟΛΟ ΠΑΤΕΡΑ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΩΑΜΕΘΑΝΟΥΣ ΠΟΥ ΛΕΝΕ ΘΑΝΑΤΟ ΣΤΟΥΣ ΑΛΛΟΠΙΣΤΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ ΣΤΟ ΔΑΙΜΟΝΙΚΟ ΚΟΡΑΝΙΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ ΠΟΥ ΣΤΑΥΡΩΣΑΝ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΨΕΥΔΟΜΕΣΣΙΑ ΤΟΥΣ… «Πάντες οι θεοί των εθνών δαιμόνια» (Ψαλμ. 95,5). Η ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΜΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΕΞΑΠΛΩΝΕΤΑΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕ ΤΗΝ ΨΕΥΔΟΣΥΝΟΔΟ ΔΗΘΕΝ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΤΟ 2016 ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΟΠΟΥ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΗΚΑΝ ΩΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΙΚΑ ΟΙ ΠΑΠΙΚΟΙ, ΟΙ ΠΡΟΤΕΣΤΑΝΤΕΣ, ΟΙ ΜΟΝΟΦΥΣΙΤΕΣ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΛΛΑ ΚΟΡΥΦΩΘΗΚΑΝ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΘΡΗΣΚΕΙΑΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ… ΓΙΑΤΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗΣ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΝΑ ΓΙΝΟΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΚΛΗΡΟΣ ΚΑΙ ΛΑΟΣ ΕΝΑ ΕΝΩΜΕΝΟ ΠΑΝΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΚΟ ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΥΝΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΨΕΥΔΟΜΕΣΣΙΑ 666 ΤΩΝ ΣΙΩΝΙΣΤΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΜΕΝΟΥΝ.
ΩΣΤΟΣΟ ΣΤΟ ΠΑΝΑΓΙΟ ΕΝΩΜΕΝΟ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΟΙ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣΤΕΣ ΟΥΤΕ ΝΑ ΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΜΑΖΙ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΠΡΟΔΙΔΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟ ΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΑΛΗΘΙΝΗ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΧΑΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ.
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.