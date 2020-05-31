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Tal Schaller - Les masques sont troués et dangerereux pour votre santé !
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22 views • May 31, 2020
Import YT 30 mai 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=pzeWtIuCKnI
Chaîne YT tel Schaller : https://www.youtube.com/channel/UCsErDjBW330E-axwjFIUiLQ
Les masques ont des trous... qui laissent passer 675 millions de virus à chaque inspir ! et ils vous font réabsorber votre gaz carbonique ce qui va vous rendre malades ! ils ne servent qu'à vous faire vivre dans la peur
informations détaillées :
voir les BLOGS DE TAL sur santeglobale.world
aluminium .voir www.fonds-josefa.org
Également :
https://www.neosante.eu/category/newsletter/
https://www.neosante.eu/ou-est-passee-la-grippe-saisonniere-enquete-sur-les-statistiques-du-nombre-de-deces-lies-au-coronavirus/
https://www.researchgate.net/publication/340570735_Masks_Don't_Work_A_review_of_science_relevant_to_COVID-19_social_policy
https://theinfectiousmyth.com/coronavirus/Masks.php
https://www.technocracy.news/blaylock-face-masks-pose-serious-risks-to-the-healthy/
https://www.neosante.eu/super-toubib-se-rit-de-la-grippe/
https://thefederalist.com/2020/05/27/mandatory-masks-arent-about-safety-theyre-about-social-control/
Chaîne YT tel Schaller : https://www.youtube.com/channel/UCsErDjBW330E-axwjFIUiLQ
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