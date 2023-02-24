Земляне, поРА открыть глаза! Виктория ПреобРАженская. Подготовка населения к оцифровке-чипированию

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Виктория ПреобРАженская. «Земляне, поРА открыть глаза!».Читает Автор. https://youtu.be/FeFHCX9C4JU
Текст: https://usmalos.com/stati-marii-devi-xristos/stati-2007-2018/zemlyane,-pora-otkryt-glaza
«Как вы думаете, почему после развязывания войны Украины с Россией лохотрон с «омикроном» и прочей лабудой сдулся, как шарик, и прекратился в один момент? Да и зима прошла спокойно без воплей СМИ по поводу «тысяч заболевших» и их смертей. Все одночасно сняли намордники, и полицейский террор остановился, когда бравые молодчики повсеместно таскали в участки и дико кошмарили людей с открытыми лицами. Но началось новое представление. Подготовка населения к оцифровке-чипированию, как подневольного скота...»
(«Земляне, поРА открыть глаза!», 20.02.2023).
Скачайте Архив Сайта по ссылке — https://victoriara.ru/files/USMALOSARHIV.zip (250 МБ). Сайт из архивной версии можно просматривать автономно (без подключения к интернет).
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Да Будет Свет!
Виктория ПреобРАженская — Светоносный Самобытный Живописец, Поэтесса, Писательница, ТеоЛог, ТеоСоф, СофиоЛог, Композитор, Музыкант, Изполнительница Собственных ПроизВЕДений, Основательница Новой Межгалактической КультУры Золотого Века — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©. Она — Академик Ноосферной Общественной Академии Наук, Гранд-Доктор Философии в области ТеоЛогии и ТеоСофии, полный профессор Оксфорда, Действительный член Руського Физического Общества. Член Международного Художественного Фонда, член Творческого Союза Профессиональных художников, Лауреат VII Международного конкурса «Во имя мира на Земле», Лауреат и дипломант «ЮНЕСКО».
(Из Биографии Марии ДЭВИ ХРИСТОС (Виктории ПреобРАженской https://usmalos.com/biografiya-marii-devi-hristos-viktorii-preobrazhenskoj )).
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