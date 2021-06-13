Wietoliedealer Chris is jaloers.

Wietoliedealer Chris. Kijk hem zitten in zijn armoedige huisje, met zijn kuikenhaar. Het enige wat hij ooit bereikt heeft is dat hij uit de schuldhulpverlening is gekomen. Daar heeft hij als een blij kind nog weleens een livedinges over gemaakt. Wat een feest.

Wappie Chris raakt een beetje de belangstelling kwijt en dat zit hem dwars. Dus wil het mannetje ook een graantje meepikken van al het gedoe dat speelt om Video in Verzet en Videre.

Chris heeft geen t-shirtje gekregen, er is nooit politie bij hem aan de deur geweest, Chrisje is alleen door iedereen gebruikt en dat steekt hem.

Wietoliedealer Chris heeft een vertroebeld brein en heeft zijn hersenspinsels op papier gezet.

In een veel te lange live vertelt hij iedereen hoe de vork in de steel zit en wie Videre is, mensen, een wondere wereld gaat voor je open.

Natuurlijk was die hele livedinges naast slaapverwekkend ook heel erg saai, maar omdat wij Chris nog wel een momentje gunnen hebben we een eigenlijk nog te lang fragment hier geplaatst.

Wietoliedealer Chris. Wat wil hij graag aandacht, wat een lachwekkend jaloers kereltje is het toch. Gelukkig heeft hij wimpertroela Mita, QAnongekkie Kimmy en inspecteur Marijke nog.

Wat een mazzelaar.

Hey Sven! Krijgt Chris nu ook een factuurtje? Ook al valt daar niets te halen? LOL!