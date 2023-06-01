Nutriólogo Hugo Robin.- ¡Envejecimiento Turbo Acelerado!

Tan solo en los últimos meses ha sido muy evidente la turbo aceleración del envejecimiento en la población. ¿Que lo esta ocasionando?

Acompañame en este video en donde comparto las principales 3 causantes y qué puedes hacer para contrarrestarlo lo mejor posible.

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-Hugo Robin