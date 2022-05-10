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Фактор территории. Мобилизация. Игорь Стрелков. Часть 3 (май 2022)
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204 views • May 10, 2022
Третья часть сериала "Игорь Стрелков. Мобилизация" раскроет причины необходимости частичной мобилизации, исходя из фактора территории Украины и относится к первой и ко второй фазам СВО – закрепление, контроль освобожденных территорий и управление ими.
Третьей частью мы завершаем объяснения Игорем Стрелковым факторов, причин, по которым в Российской Федерации необходима частичная мобилизация для успешного завершения Освобождения т.н. Украины.
Но продолжение следует.
Для полного понимания доводов Игоря Стрелкова о важности срочной мобилизации в Российской федерации смотрите все части сериала «Игорь Стрелков. Мобилизация».
Первая часть сериала «Игорь Стрелков. Мобилизация» раскрывает внешние и внутренние угрозы в случае затягивания военной спецоперации РФ (СВО)
Вторая часть сериала "Игорь Стрелков. Мобилизация" посвящена военному аспекту необходимости мобилизации и первой фазе специальной военной операции
Четвертая часть "Игорь Стрелков. Мобилизация" посвящена раскрытию понятия частичной мобилизации, кого и для чего необходимо мобилизовать и другим организационным мероприятиям по проведению мобилизации.
Источник: НОВОРОССИЯ Первый оперативный
Третьей частью мы завершаем объяснения Игорем Стрелковым факторов, причин, по которым в Российской Федерации необходима частичная мобилизация для успешного завершения Освобождения т.н. Украины.
Но продолжение следует.
Для полного понимания доводов Игоря Стрелкова о важности срочной мобилизации в Российской федерации смотрите все части сериала «Игорь Стрелков. Мобилизация».
Первая часть сериала «Игорь Стрелков. Мобилизация» раскрывает внешние и внутренние угрозы в случае затягивания военной спецоперации РФ (СВО)
Вторая часть сериала "Игорь Стрелков. Мобилизация" посвящена военному аспекту необходимости мобилизации и первой фазе специальной военной операции
Четвертая часть "Игорь Стрелков. Мобилизация" посвящена раскрытию понятия частичной мобилизации, кого и для чего необходимо мобилизовать и другим организационным мероприятиям по проведению мобилизации.
Источник: НОВОРОССИЯ Первый оперативный
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