Фактор территории. Мобилизация. Игорь Стрелков. Часть 3 (май 2022)

Третья часть сериала "Игорь Стрелков. Мобилизация" раскроет причины необходимости частичной мобилизации, исходя из фактора территории Украины и относится к первой и ко второй фазам СВО – закрепление, контроль освобожденных территорий и управление ими.



Третьей частью мы завершаем объяснения Игорем Стрелковым факторов, причин, по которым в Российской Федерации необходима частичная мобилизация для успешного завершения Освобождения т.н. Украины.



Но продолжение следует.



Для полного понимания доводов Игоря Стрелкова о важности срочной мобилизации в Российской федерации смотрите все части сериала «Игорь Стрелков. Мобилизация».



Первая часть сериала «Игорь Стрелков. Мобилизация» раскрывает внешние и внутренние угрозы в случае затягивания военной спецоперации РФ (СВО)



Вторая часть сериала "Игорь Стрелков. Мобилизация" посвящена военному аспекту необходимости мобилизации и первой фазе специальной военной операции



Четвертая часть "Игорь Стрелков. Мобилизация" посвящена раскрытию понятия частичной мобилизации, кого и для чего необходимо мобилизовать и другим организационным мероприятиям по проведению мобилизации.



Источник: НОВОРОССИЯ Первый оперативный