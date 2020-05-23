Retour sur les directives dans les écoles primaires du Québec, à l'intention des enfants

Si nos écoles primaires, au Québec, se transforment en prison, est-ce qu'on peut continuer à appeler ça des écoles?Lorsque chaque enfant du primaire doit préserver son "espace personnel" de 2 mètres par 2 mètres, on voit poindre un monde dystopique qui s'installe de manière effective, dans toutes nos écoles primaires québécoises.Et cette folie de l'isolation, de la distanciation sociale, du désinfectant à main et de l'interdiction d'utiliser un abreuvoir a lieu partout dans le monde où les directives de l'OMS conditionnent les décisions des administrateurs des États.Plus de 4 milliards de personnes, à travers le monde, souffrent de devoir obéir à des règles sans cesse plus restrictives à mesure que les libertés sont limitées ou supprimées.Il est temps de faire le point sur l'état des lieux, alors que le confinement dit "volontaire" se poursuit.Prochaine cible? Les familles. Les foyers. Dans les mots de Mark Ryan de l'OMS, l'idée est d'aller dans les demeures pour y enlever toute menace (réelle ou non) de transmission virale afin d'isoler, ailleurs, non-seulement celui ou celle qui "montre des symptômes" mais toute autre personne devant l'être, pour respecter la distanciation sociale s'imposant désormais à l'intérieur-même de cette demeure.Il faut connecter avec notre lumière pour faire rayonner notre "soi supérieur", pour décider en pleine conscience lorsque les ombres insistent pour être qualifiées de "nouvelle normale".Pour mes notes libres, utilisées pendant mon "live", elles sont ici:= = = = - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - = = = =Pour me faire un don et m'aider à continuer mon travail, c'est ici:Merci de tout coeur à ceux qui vivent en pleine conscience, merci d'être qui vous êtes et de rayonner votre soi supérieur, en toutes situations.Créons la réalité dans laquelle nous voulons vraiment vivre.