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Jeesuksen Jumaluuden alentava oppi
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328 views • August 25, 2020
Jeesuksen Jumaluutta alentava oppi - Älä anna eksyttää itseäsi järkeisopilla ja tyhjällä petoksella. Raamatullinen kaksiluonto-oppi voidaan tiivistää lyhyesti näin: Jeesus on iankaikkinen Jumala, Jumala tuli ihmiseksi Jeesuksen synnyttyä lihaan neitsyen kautta. Katolisen kirkon väärä opetus kaksiluonto-opista: Isä on synnyttänyt Jeesuksen ennen aikaa, iankaikkisuudessa, koskien Jeesuksen Jumaluutta ja Jeesus syntyi synnittömästä Mariasta, ainaisesta neitsyestä Jumalan synnyttäjästä koskien Jeesuksen ihmisyyttä. Videolla käydään läpi kun Jeesus (Jumala) tuli ihmiseksi, niin jäikö Jeesus iankaikkisesti Jumala-ihmiseksi, vai palasiko Jeesus takaisin Jumalan kirkkauteen ilman ihmisyyttä? Tämä on todella tärkeä asia ymmärtää siten miten Raamattu opettaa tämän asian.
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