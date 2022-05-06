Orbán Viktor az ukrán halál-listán és más kapcsolódó témák - Magyaroknak

Orbán Viktort többek között „orosz háborús bűnösök cinkosának” nevezte a hírhedt Myrotvorets webhely.

Kicsit utána nyomoztam az esetnek és sok legalábbis meglepő dolgokra bukkantam.

Lesz szó persze, többek között, a halál listákat kiállító webhelyről, amely több ezer olyan ember személyes adatait teszi közzé, akiket nemcsak Ukrajna ellenségeként tartanak így nyilván, hanem egyenesen, idézzük, „a világbékét” (értsd: az új világrendét) veszélyeztető háborús bűnösként.

Szerintük mindenki, aki nem ért velük egyet és nem csatlakozik az őket támogató falkához, az háborús bűnös, vagy legalábbis azok cinkosa.

Többször is kimondják, hogy ök. a háttér hatalom úgynevezett „új világrendjéért” harcolnak. Ők a „szabad világ” végvara, és persze náluk már több éve működik például egy digitális identitás és arc felismerő rendszer, nyilvános feljelentő, ill. besúgó rendszer amik együttműködnek titkos börtönöket fenntartó ávósaikkal.

Persze szerintük nem az a háborús bűnös, aki civileket tart túszul fedezékként a harcok során. Nem az, aki megkínoz, majd kivégez háborús foglyokat, nem az, aki nehéz fegyverekkel lövi évek óta a városi lakónegyedeket. Szerintük nem az a háborús bűnös, aki meggyilkol politikai ellenfeleket, vagy aki törvénytelenül elrabol és halálra kínoz civileket titkos börtönökben, nem az, aki faji törvényeket hoz és elveszi alapvető emberi jogait saját lakosságának egy részétől, mert az ragaszkodik nem ukrán anyanyelvéhez.

Számukra az a bűnös, aki nem támogatja erőszakos gyűlölet politikájukat, vagy még ellen is mer állni nekik.

Fordított világ, fordított tények, fordított igazság. Erről szól ez a videó.

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A fedő képen egy ukrán propagandaanyagot lehet látni, a Nátó… pardon… az ukrán katonai elhárítás webhelyéről, amelyik arról szól, hogy az orosz hadseregnek olyan sok lenne a katonai vesztesége, hogy nehezen tudna utánpótlást találni.

A képen, egy kb. hatéves síró orosz kisfiút egy éppen rászabott 1945-ös szovjet egyenruhába bujtat az anyja, még pisztolyt is nyomtak a kezébe. Miközben azt mondja neki az anyja : „Ne sírj fiam, majd még szülök”.

Aligha lehetne ocsmányabbat kitálalni.