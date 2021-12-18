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Основное значение ФИЛЬМА-СЦЕНАРИЯ «Заражение» (произведённого ещё в 2011 г.!) — то, что будут ... ЗАРАЖАТЬ под видом «прививания»!
Vera Nika
Vera Nika
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1359 views • December 18, 2021

Видео и другие Материалы по теме: ЗАЩИТА ОТ ЧИПИЗАЦИИ https://usmalos.com/zashhita-ot-chipizaczii/#nachertan-chipizac

Скачайте Архив Сайта — https://victoriara.ru/files/USMALOSARHIV.zip (250 МБ). Для скачивания представлена архивная версия Сайта, работающая автономно (без подключения к Интернет). Наличие скачанного архива полезно для не имеющих подключения к интернету. Также для времени, когда работа интернет-сети может быть ограничена, вследствие произходящих апокалиптических событий, социальных, экономических и др. перемен.

Смотрите в интернете по поиску: «Защита от чипизации», «Защита против принудительной вакцинации чипизации», «что такое метка зверя», «Защитная Молитва против чипизации вакцинации».

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"Основное значение ФИЛЬМА-СЦЕНАРИЯ «Заражение» (произведённого ещё в 2011 г.!) — то, что будут ... ЗАРАЖАТЬ под видом «прививания»!" (Сокращённо, главное за 23 мин.).

Фильм, как и было задумано, стал в 2019 г. ВТОРЫМ по рейтингу после хита того сезона «Гарри Потера»! Чтобы посмотрели и подумали ... будто «это сейчас так», чтобы БОЯЛИСЬ и из-за страха уже не могли нормально мыслить, шли колоться...

Это заложено было в самом прилагаемом в рекламе слогане кинокартины: «СТРАХ быстрее вируса!». Только не все поняли это основное значение! Что основным в лжепандемии и утилизации населения будет именно СТРАХ, а не какой-то либо настоящий, или мифический вирус... Итак, главное «предсказание» этого голливудовского фильма — то что «будут ЗАРАЖАТЬ» (тайная подсказка для своих, понимающих, им нравится так обманывать большинство несведущих, давая всё равно не понимающему и неосознающему большинству как бы намёки, любуясь собой и изощрённостью своего обмана). В этом 2021 г. это уже стало явно!

Источник: подборка видео https://usmalos.com/novosti/2020/04/30/video-koronavirus-karantin-vrazumlenie-mater-mira-edinstvenno-zaschischayuschaya-ot-metki-zverya/#t1 «Видео по теме: коронавирус, «карантин», — является вразумлением для землян, которые в невежестве отвергали свою Спасительницу, Матерь Мира Марию ДЭВИ ХРИСТОС, единственно Защищающую от нанесения «метки зверя», Готовящую весь Мир к Грядущему ПреобРАжению».

См. «Поражающие факторы вакцинации» — https://zen.yandex.ru/media/id/60853394e468165e5db64cdb/porajaiuscie-faktory-vakcinacii-614602dbe8623024eb7115c4 

Keywords
vaccinationtechnologycontroltranshumanismtotalchippingcoronaviruskoronavirusgenocidluciferin
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