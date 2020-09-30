© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Tests PCR, vous avez dit contagieux ? - Ema Krusi
Follow
1
Download MP3
Share
Report
28 views • September 30, 2020
30 sept. 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=zchEAWywtes
Ema Krusi : https://www.youtube.com/channel/UCp2rcO8R6UkBSLs6NjCp-Cw
Quarantaine, restrictions, fermeture des bars et restaurants, masques à l'école et dans la rue, disparition de la culture...
La politique sanitaire actuelle est basée sur les résultats des tests RT-PCR et la possible contagiosité des personnes, même sans symptôme clinique.
Les cycles d’amplifications varient d’un pays à l’autre et l’unanimité sur la corrélation entre les tests positifs après 40 cycles d’amplification et la contagiosité des personnes sans symptôme est loin d’être présente.
Pourquoi n’assistons-nous pas, sur les plateaux des médias dominants, à de vrais débats « à l’ancienne ». Des débats réunissant autour de la table les professeurs qui dénoncent la politique sanitaire actuelle, les représentants des laboratoires, des membres du conseil scientifique et des politiques en charge de rédiger les mesures actuelles ? Pourquoi les citoyens n’ont plus accès aux différents sons de cloche ? Le débat est justement nécessaire pour aider les gens à se forger une opinion, car avant de demander à la population d’obéir sans broncher, il faudrait plutôt se demander pourquoi cette population n’y comprend plus rien.
Les libertés fondamentales sont grignotées pour l’intérêt public, c’est l’occasion pour les autorités d’expliquer aux citoyens en quoi les mesures sont justes et proportionnelles. Sans transparence et effort de leur part, la confusion et le clivage continueront leur oeuvre destructrice.
⚡️SOCIAL MEDIAS⚡️
▶️https://emakrusi.com
✅Facebook Page https://www.facebook.com/Ema-Krusi-113066233774014
✅Facebook Profil Privé https://www.facebook.com/emakrusi
✅Instagram: https://www.instagram.com/emakrusi/
✅Twitter https://twitter.com/EmaKrusi
🙏 J'ai besoin de vous pour continuer à diffuser gratuitement de l'information, merci pour vos dons! ▶ Me soutenir avec un don sur Tipeee https://en.tipeee.com/ema-krusi
Ema Krusi : https://www.youtube.com/channel/UCp2rcO8R6UkBSLs6NjCp-Cw
Quarantaine, restrictions, fermeture des bars et restaurants, masques à l'école et dans la rue, disparition de la culture...
La politique sanitaire actuelle est basée sur les résultats des tests RT-PCR et la possible contagiosité des personnes, même sans symptôme clinique.
Les cycles d’amplifications varient d’un pays à l’autre et l’unanimité sur la corrélation entre les tests positifs après 40 cycles d’amplification et la contagiosité des personnes sans symptôme est loin d’être présente.
Pourquoi n’assistons-nous pas, sur les plateaux des médias dominants, à de vrais débats « à l’ancienne ». Des débats réunissant autour de la table les professeurs qui dénoncent la politique sanitaire actuelle, les représentants des laboratoires, des membres du conseil scientifique et des politiques en charge de rédiger les mesures actuelles ? Pourquoi les citoyens n’ont plus accès aux différents sons de cloche ? Le débat est justement nécessaire pour aider les gens à se forger une opinion, car avant de demander à la population d’obéir sans broncher, il faudrait plutôt se demander pourquoi cette population n’y comprend plus rien.
Les libertés fondamentales sont grignotées pour l’intérêt public, c’est l’occasion pour les autorités d’expliquer aux citoyens en quoi les mesures sont justes et proportionnelles. Sans transparence et effort de leur part, la confusion et le clivage continueront leur oeuvre destructrice.
⚡️SOCIAL MEDIAS⚡️
▶️https://emakrusi.com
✅Facebook Page https://www.facebook.com/Ema-Krusi-113066233774014
✅Facebook Profil Privé https://www.facebook.com/emakrusi
✅Instagram: https://www.instagram.com/emakrusi/
✅Twitter https://twitter.com/EmaKrusi
🙏 J'ai besoin de vous pour continuer à diffuser gratuitement de l'information, merci pour vos dons! ▶ Me soutenir avec un don sur Tipeee https://en.tipeee.com/ema-krusi
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.