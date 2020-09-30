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Tests PCR, vous avez dit contagieux ? - Ema Krusi
luciole
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28 views • September 30, 2020
30 sept. 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=zchEAWywtes
Ema Krusi : https://www.youtube.com/channel/UCp2rcO8R6UkBSLs6NjCp-Cw

Quarantaine, restrictions, fermeture des bars et restaurants, masques à l'école et dans la rue, disparition de la culture...

La politique sanitaire actuelle est basée sur les résultats des tests RT-PCR et la possible contagiosité des personnes, même sans symptôme clinique.
Les cycles d’amplifications varient d’un pays à l’autre et l’unanimité sur la corrélation entre les tests positifs après 40 cycles d’amplification et la contagiosité des personnes sans symptôme est loin d’être présente.

Pourquoi n’assistons-nous pas, sur les plateaux des médias dominants, à de vrais débats « à l’ancienne ». Des débats réunissant autour de la table les professeurs qui dénoncent la politique sanitaire actuelle, les représentants des laboratoires, des membres du conseil scientifique et des politiques en charge de rédiger les mesures actuelles ? Pourquoi les citoyens n’ont plus accès aux différents sons de cloche ? Le débat est justement nécessaire pour aider les gens à se forger une opinion, car avant de demander à la population d’obéir sans broncher, il faudrait plutôt se demander pourquoi cette population n’y comprend plus rien.

Les libertés fondamentales sont grignotées pour l’intérêt public, c’est l’occasion pour les autorités d’expliquer aux citoyens en quoi les mesures sont justes et proportionnelles. Sans transparence et effort de leur part, la confusion et le clivage continueront leur oeuvre destructrice.


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