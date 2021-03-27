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«СЛОВО О КНИГЕ ЖИЗНИ». Виктория ПреобРАженская. «Наука о Свете и Его Трансформации»
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45 views • March 27, 2021
«СЛОВО О КНИГЕ ЖИЗНИ». Виктория ПреобРАженская. «Наука о Свете и Его Трансформации».
Читает Автор.
Текст: «Слово о Книге Жизни» https://usmalos.com/nauka-o-svete-i-ego-transformaczii/teosofiya/slovo-o-knige-zhizni
Книга «Наука о Свете и Его Трансформации» https://usmalos.com/nauka-o-svete-i-ego-transformaczii/
Смотрите Видео Виктории ПреобРАженской (Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС) на Сайтах:
https://USMALOS.com — ПрогРАмма Спасения Земли «ЮСМАЛОС» Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС
https://VictoriaRA.com — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©
Источник: https://usmalos.com/novosti/2021/03/27/slovo-o-knige-zhizni-viktoriya-preobrazhenskaya-nauka-o-svete-i-ego-transformacii-video/
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Читает Автор.
Текст: «Слово о Книге Жизни» https://usmalos.com/nauka-o-svete-i-ego-transformaczii/teosofiya/slovo-o-knige-zhizni
Книга «Наука о Свете и Его Трансформации» https://usmalos.com/nauka-o-svete-i-ego-transformaczii/
Смотрите Видео Виктории ПреобРАженской (Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС) на Сайтах:
https://USMALOS.com — ПрогРАмма Спасения Земли «ЮСМАЛОС» Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС
https://VictoriaRA.com — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©
Источник: https://usmalos.com/novosti/2021/03/27/slovo-o-knige-zhizni-viktoriya-preobrazhenskaya-nauka-o-svete-i-ego-transformacii-video/
ПОДПИШИТЕСЬ на Канал «VictoriaRA» - https://www.brighteon.com/channels/victoriara Для этого необходимо нажать на кнопку «SUBSCRIBE» - «ПОДПИСАТЬСЯ» (после простой регистрации с использованием только эл. ящика и входа в созданный аккаунт).
Подписывайтесь на Telegram-Канал https://t.me/Victoria_PreobRAzhenskaya
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