La Grande prostituée de l’Apocalypse de Saint Jean vous présente le vaccin Covid-19

Tout comme le Pass sanitaire démontre que celui-ci n'a rien à voir avec la santé, ces vidéos font de même. Le premier est en relation directe le contrôle des populations, et les secondes, fortement érotisées, n’ont qu’un seul but : faire récolter un maximum de pognon aux laboratoires pharmaceutiques. Mais le summum de la pourriture ici, c'est que ces publicités ont été commandées par l'UNICEF. Je vous laisse réfléchir là-dessus.

Source vidéo :https://vimeo.com/491631096





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