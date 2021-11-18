La Grande prostituée de l’Apocalypse de Saint Jean vous présente le vaccin Covid-19

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Tout comme le Pass sanitaire démontre que celui-ci n'a rien à voir avec la santé, ces vidéos font de même. Le premier est en relation directe le contrôle des populations, et les secondes, fortement érotisées, n’ont qu’un seul but : faire récolter un maximum de pognon aux laboratoires pharmaceutiques. Mais le summum de la pourriture ici, c'est que ces publicités ont été commandées par l'UNICEF. Je vous laisse réfléchir là-dessus.
Source vidéo :https://vimeo.com/491631096
Mon blogue :
https://www.margueriterothe.com/
GAB : 🐸
https://gab.com/MargueriteRothe
Mes chaînes vidéo :
https://rumble.com/user/MargueriteRothe
https://www.brighteon.com/channels/margueriterothe
https://www.bitchute.com/channel/t7d7dQcXI6q9/
https://odysee.com/$/invite/@MargueriteRothe:8 (invitation)