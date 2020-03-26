Μικροβιολόγος στην Κυπριακή Τηλεόραση μιλάει για αλήθειες σχετικά με τον πανικό που εσκεμμένα θέλουν να δημιουργήσουν με τον Κορονοιό.

Δεν σε βλέπω καλά γιατρέ με το πτυχίο θα μείνεις στο χέρι και εσύ, με αυτούς που έχουμε μπλέξει...

Σώστε και μοιραστείτε το,γιατι το Φασιστο-φατσοβιβλίο το διαγράφει.