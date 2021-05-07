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Le test PCR - Dr. Buttar
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108 views • May 07, 2021
08 Mar 2021 : https://infovf.com/video/test-pcr-buttar--7803.html
Et https://odysee.com/@QuadrillageTraduction:1/Test--PCR-DrButtar:c
Quadrillage Trad. : https://odysee.com/@QuadrillageTraduction:1
Transcription : https://textup.fr/534460dS
Et https://www.morpheus.fr/test-pcr-un-vecteur-dinfestation-nanotechnologique/
Commentaires d'origine :
La vidéo source est sur la chaîne privée du Dr Buttar sur www.v2c.live et ne peut être diffusée sur YouTube.
Pour avoir voulu travailler cette vidéo en mode privé, YouTube m’a sanctionné de 15 jours de censure et de menace de fermeture de ma chaîne.
Cette vidéo explique la dangerosité du test PCR et explique que les coton-tiges utilisés sont en fait constituées de fibres argentées qui sont en fait des nano particules. Propos confirmés par d’autres médecins.
Les lecteurs, les mal et non entendants peuvent accéder à la transcription de cette vidéo ici: https://textup.fr/534460dS
Vidéo mise en ligne par Quadrillage Traduction le 8 mars 2020.
Merci à Fontsgraphicdesign pour le graphisme.
Et https://odysee.com/@QuadrillageTraduction:1/Test--PCR-DrButtar:c
Quadrillage Trad. : https://odysee.com/@QuadrillageTraduction:1
Transcription : https://textup.fr/534460dS
Et https://www.morpheus.fr/test-pcr-un-vecteur-dinfestation-nanotechnologique/
Commentaires d'origine :
La vidéo source est sur la chaîne privée du Dr Buttar sur www.v2c.live et ne peut être diffusée sur YouTube.
Pour avoir voulu travailler cette vidéo en mode privé, YouTube m’a sanctionné de 15 jours de censure et de menace de fermeture de ma chaîne.
Cette vidéo explique la dangerosité du test PCR et explique que les coton-tiges utilisés sont en fait constituées de fibres argentées qui sont en fait des nano particules. Propos confirmés par d’autres médecins.
Les lecteurs, les mal et non entendants peuvent accéder à la transcription de cette vidéo ici: https://textup.fr/534460dS
Vidéo mise en ligne par Quadrillage Traduction le 8 mars 2020.
Merci à Fontsgraphicdesign pour le graphisme.
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