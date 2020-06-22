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CDC/NIH CONFLICTS OF INTEREST AND PURE CORRUPTION OF CDC/NIH COLLABORATING WITH CHINA/GATES
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54 views • June 22, 2020
VIDEO EXCERPTS-OUTLINE REFERENCE OF CONFLICTS OF INTEREST AND PURE CORRUPTION OF CDC/NIH COLLABORATING WITH CHINA/GATES FOUNDATIONS-IT'S FUNNY HOW SOME PEOPLE BRAG ABOUT CHINA AS IF IT IS CULTURALLY AND INTELLECTUALLY SUPERIOR TO THE WEST AND LEAVE OUT THE FACT IT IS COMMUNIST CHINA AND HAS VIRTUALLY NO VALUE FOR HUMAN LIFE - Outline of details of corrupted conflict of interests with NIH/CDC/FAUCI/BIRX/COMMUNIST CHINA
RAMPANT CONFLICT OF INTEREST AND PURE CORRUPTION OF CDC/NIH COLLABORATING WITH CHINA/GATES FOUNDATIONS
RAMPANT CONFLICT OF INTEREST AND PURE CORRUPTION OF CDC/NIH COLLABORATING WITH CHINA/GATES FOUNDATIONS
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