© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Kla.TV | Expansion rapide de la 5G pendant le confinement
Follow
0
Download MP3
Share
Report
10 views • October 13, 2020
Expansion rapide de la 5Germaine pendant le confinement : coïncidence ou calcul ?
Deux études établissent un lien entre la téléphonie mobile et les épidémies dues au coronavirus. Les systèmes de téléphonie mobile 5G fonctionnent avec des fréquences avoisinant les 60 GHz qui transforment les molécules d'oxygène dans l'air à tel point qu’elles ne peuvent plus être transportées par le sang humain. Cela conduit au sous-approvisionnement de nos organes en oxygène. Ce phénomène est-il attribué par erreur à une infection due au coronavirus, ou bien est-ce intentionnel ?
Mon blogue :
margueriterothe.com
Pour les vidéos censurées sur YT
https://lbry.tv/@MargueriteRothe:8
Deux études établissent un lien entre la téléphonie mobile et les épidémies dues au coronavirus. Les systèmes de téléphonie mobile 5G fonctionnent avec des fréquences avoisinant les 60 GHz qui transforment les molécules d'oxygène dans l'air à tel point qu’elles ne peuvent plus être transportées par le sang humain. Cela conduit au sous-approvisionnement de nos organes en oxygène. Ce phénomène est-il attribué par erreur à une infection due au coronavirus, ou bien est-ce intentionnel ?
Mon blogue :
margueriterothe.com
Pour les vidéos censurées sur YT
https://lbry.tv/@MargueriteRothe:8
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.