Kla.TV | Expansion rapide de la 5G pendant le confinement

Expansion rapide de la 5Germaine pendant le confinement : coïncidence ou calcul ?Deux études établissent un lien entre la téléphonie mobile et les épidémies dues au coronavirus. Les systèmes de téléphonie mobile 5G fonctionnent avec des fréquences avoisinant les 60 GHz qui transforment les molécules d'oxygène dans l'air à tel point qu’elles ne peuvent plus être transportées par le sang humain. Cela conduit au sous-approvisionnement de nos organes en oxygène. Ce phénomène est-il attribué par erreur à une infection due au coronavirus, ou bien est-ce intentionnel ?Mon blogue :margueriterothe.comPour les vidéos censurées sur YT