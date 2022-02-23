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Вопросы и Oтветы. Часть 8. Высшая Иерархия Света. «Чудо Познания». Виктория ПреобРАженская
Vera Nika
Vera Nika
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22 views • February 23, 2022

Скачать архив Сайта https://victoriara.ru/files/USMALOSARHIV.zip  Представлена для скачивания архивная версия Сайта, работающая автономно (без подключения к Интернет).

Видео и Материалы по теме: ЗАЩИТА ОТ ЧИПИЗАЦИИ https://usmalos.com/zashhita-ot-chipizaczii/#nachertan-chipizac

Виктория ПреобРАженская. «Чудо Познания». Вопросы и Oтветы. Часть 8. Высшая Иерархия Света. https://youtu.be/PCLUMRSeMoU

Книга «Чудо Познания». Читает Автор. https://usmalos.com/novosti/2020/11/21/novaya-kniga-viktorii-preobrazhenskoj-chudo-poznaniya/

Видео «ПрогРАмма Спасения Земли «ЮСМАЛОС» Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС»: https://youtu.be/ZrAvZnL09rg Видео «ИзТария Славянского Движения 90-х «Великого Белого Братства» «ЮСМАЛОС»»: https://youtu.be/J1PgmW-UZ7M

Все Авторские Видео Виктории ПреобРАженской, вышедшие в 2020-2021 гг. — https://usmalos.com/novosti/2021/04/04/oglavlenie-avtorskih-video-viktorii-preobrazhenskoj-vyshedshih-v-2020-g/

Смотрите Видео Виктории ПреобРАженской (Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС) на Сайтах: https://USMALOS.com — ПрогРАмма Спасения Земли «ЮСМАЛОС» Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС

https://VictoriaRA.com — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©

Источник: https://usmalos.com/stati-marii-devi-xristos/otvetyi-na-voprosyi,-2010-2017/chudo-poznaniya-viktoriya-preobrazhenskaya-voprosy-i-otvety-chast-8

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