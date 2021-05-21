Gekkie Aalke : "Neem geen prikje!"

Kijk hem zitten, die mafklapper Aalke, met zijn koptelefoontje.

Aalke wil iedereen waarschuwen want we gaan er allemaal aan!

Wat koddig dat als hij opgewonden wordt zijn schrille stemmetje nog een stukje verder omhoog gaat, in zijn soort is het nog aandoenlijk ook.

Wappie Aalke is bang voor prikjes, waarschijnlijk valt het bleke ventje ook altijd flauw bij zo'n gebeuren, het watje.

Hij vraagt aan de mensen: "Wil jij dood? Wil jij dood?"

Want dat gaat gebeuren volgens Aalke als je het vaccin gaat nemen.

Vooral de mensen die werkzaam zijn in de zorg gaan eraan, voor 90% zelfs! En dan heb je natuurlijk een probleem, want hoe gaan 'we' het dan allemaal doen!

Nou Aalke, als jij nu gewoon dat prikje niet gaat halen kunnen andere, normale mensen daar gebruik van maken.

Maar dan moet je ook beloven dat je geen aanspraak gaat maken op een IC bed, dan kunnen die mensen die keihard buffelen in de zorg zich ook bezig houden met mensen die wel de moeite waard zijn.

Gekkie.