Hannes Fenz - Music Makes The World Go Round - Vom DJ der 70er zum Schallplattenhändler und Verleger

Die 50 Jahre Musik- und Lebensgeschichte von Hannes Fenz ist bemerkenswert. Er spricht über den besonderen Stellenwert der Musik in seinem Leben, über wichtige Lebensabschnitte und über die damit verknüpften Lieblingssong, die als Teil dieser "Talk & Music"-Show die musikalische Genussnote bieten.

...Musik ist magisch. Du hörst einen alten Song und gleichzeitig erinnerst du dich bildlich und detailliert an das Erlebnis, das du damit verbindest…

Aus aktuellem Anlass begeben sich die beiden "Musik-Haudegen" Verleger Hannes Fenz (SCS Vösendorf) und Radiomoderator Gerhard Pellegrini (Radio SOL) auf eine unterhaltsame Zeitreise. Umrahmt ist die Sendung mit der Musik, die Hannes Fenz durch sein Leben bis heute begleitet und bewegt hat.

Im April 1973 - also exakt vor einem halben Jahrhundert gründete Hannes Fenz, der damals in der legendären Discothek „Pinet“ in Puchenstuben DJ war, in Scheibbs sein erstes kleines Schallplattengeschäft, nachdem er als DJ nicht immer von Scheibbs nach Wien fahren wollte, um neue "Scheiben" zu kaufen….

1974 übersiedelte er nach Wien mit einem Shop auf der Erdbergstraße und unterschrieb 1975 seinen ersten Mietvertrag mit der SCS im Vösendorf bei Wien, die im September 1976 feierlich eröffnet wurde. Von da an ging´s bergauf. Innerhalb der nächsten Jahre gründete er weitere Filialen, insgesamt 14 (gleich 3 in der SCS, 2 in Mödling, in Baden und an mehreren Standorten in Wien), die bis zu dem Zeitpunkt sehr gut liefen, als MediaMarkt, Libro, Saturn etc. kamen und die Tonträger als billige Lockmittel verwendeten. 1989 gründete Hannes Fenz als 2. Standbein einen Zeitungsverlag, um vorweg für die Mitarbeiter der SCS und später für die Kunden eine eigene Zeitung zu produzieren. Seit 1993 wird die Zeitung als Farbmagazin in Auflagen über 100.000 Stück produziert.

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