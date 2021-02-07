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Protesta anti Plandemica Copenhagen Novembre 2020
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Novembre 2020 Copenaghen, Danimarca.
Migliaia di persone in strada per protestare contro le misure dei lockdown, social distancing, mascherine e vaccini. Plandemica debunkata ed esposta come frode in piazza pubblicamente via streaming e collegamenti con esperti, medici ed attivisti da tutto il mondo.
E in Italia che si fa'?
Si continua a mettere la mascherina, si fa la fila per farsi fare il falso test, ed addirittura si aspetta che ci venga iniettato il veleno ricombinante che non è neppure un vaccino e non crea immunità. Si continua a starsene zitti ed a seguire le norme anticostituzionali ed illegittime dettate da DPCM, ovvero atti amministrativi, che non sono leggi, derivati da un Decreto anti covid del Giugno 2020 mai ratificato dal Parlamento, e perciò nemmeno attuabile.
Ma un nuovo premier è stato eletto...
Sì, Mario Draghi. Il senpai di Conte, e figlioccio del Rothschild che ha distrutto l economia in Europa operando come direttore dalla banca centrale europea.
Che vittoria!... per loro.
Ed in Svizzera...
https://www.businessinsider.com/switzerland-calls-referendum-on-stopping-covid-lockdowns-2021-1?IR=T
Migliaia di persone in strada per protestare contro le misure dei lockdown, social distancing, mascherine e vaccini. Plandemica debunkata ed esposta come frode in piazza pubblicamente via streaming e collegamenti con esperti, medici ed attivisti da tutto il mondo.
E in Italia che si fa'?
Si continua a mettere la mascherina, si fa la fila per farsi fare il falso test, ed addirittura si aspetta che ci venga iniettato il veleno ricombinante che non è neppure un vaccino e non crea immunità. Si continua a starsene zitti ed a seguire le norme anticostituzionali ed illegittime dettate da DPCM, ovvero atti amministrativi, che non sono leggi, derivati da un Decreto anti covid del Giugno 2020 mai ratificato dal Parlamento, e perciò nemmeno attuabile.
Ma un nuovo premier è stato eletto...
Sì, Mario Draghi. Il senpai di Conte, e figlioccio del Rothschild che ha distrutto l economia in Europa operando come direttore dalla banca centrale europea.
Che vittoria!... per loro.
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