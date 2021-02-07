Protesta anti Plandemica Copenhagen Novembre 2020

Novembre 2020 Copenaghen, Danimarca.Migliaia di persone in strada per protestare contro le misure dei lockdown, social distancing, mascherine e vaccini. Plandemica debunkata ed esposta come frode in piazza pubblicamente via streaming e collegamenti con esperti, medici ed attivisti da tutto il mondo.E in Italia che si fa'?Si continua a mettere la mascherina, si fa la fila per farsi fare il falso test, ed addirittura si aspetta che ci venga iniettato il veleno ricombinante che non è neppure un vaccino e non crea immunità. Si continua a starsene zitti ed a seguire le norme anticostituzionali ed illegittime dettate da DPCM, ovvero atti amministrativi, che non sono leggi, derivati da un Decreto anti covid del Giugno 2020 mai ratificato dal Parlamento, e perciò nemmeno attuabile.Ma un nuovo premier è stato eletto...Sì, Mario Draghi. Il senpai di Conte, e figlioccio del Rothschild che ha distrutto l economia in Europa operando come direttore dalla banca centrale europea.Che vittoria!... per loro.Ed in Svizzera...