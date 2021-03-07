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Секреты Кремниевой долины: О чём Big Tech не хочет, чтобы Вы знали
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56 views • March 07, 2021
The Secrets of Silicon Valley: What Big Tech Doesn’t Want You to Know.
Когда-то Кремниевая (Силиконовая) долина была сонным фермерским регионом, а теперь она является центром глобальной индустрии, которая трансформирует экономику, формирует наш политический дискурс и меняет саму природу нашего общества. Так что случилось? Как произошло это замечательное изменение? Почему именно этот район стал эпицентром трансформации? Откройте для себя темные секреты реальной истории Кремниевой долины и крупных технологических гигантов в этом важном издании The Corbett Report.
Источник: https://www.corbettreport.com/siliconvalley/
Когда-то Кремниевая (Силиконовая) долина была сонным фермерским регионом, а теперь она является центром глобальной индустрии, которая трансформирует экономику, формирует наш политический дискурс и меняет саму природу нашего общества. Так что случилось? Как произошло это замечательное изменение? Почему именно этот район стал эпицентром трансформации? Откройте для себя темные секреты реальной истории Кремниевой долины и крупных технологических гигантов в этом важном издании The Corbett Report.
Источник: https://www.corbettreport.com/siliconvalley/
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