V4Vendetta 2.59
etangelo
66 views • 4 days ago

Ἑλληνίδα, Ἕλληνα,



Δὲν εἶναι τυχαῖο ποὺ βρίσκεσαι ἐδῶ!


Τὸ αἷμα, ποὺ κυλᾷ στὶς φλέβες σου, ἡ μνήμη τῶν προγόνων σου καὶ ἡ φωνὴ τῆς συνειδήσεώς σου σὲ ἔφεραν.



Οἱ Ἐθνικοὶ Φύλακες εἶναι ἕνα παλλαϊκὸ ἀνυπότακτο Κίνημα Πίστεως, Τιμῆς καὶ Ἐλευθερίας.


Δὲν εἴμαστε κόμμα· δὲν ζητοῦμε ψήφους. Ζητοῦμε στρατιῶτες!


Ὅπου προδίδεται ἡ Πατρίδα, ἐκεῖ κρατοῦμε τὴν σημαία τῶν προγόνων!


Ὅπου βλασφημεῖται ἡ Πίστις, ἐκεῖ στεκόμαστε ὅρθιοι!


Ὅπου καταπατᾶται ἡ ἀλήθεια, ἐκεῖ φωνάζουμε «Μὴν ὑποχωρῆτε!».



Οἱ Ἐθνικοὶ Φύλακες εἶναι ὁρμητήριον ἀντιστάσεως.


Δὲν δεχόμαστε νὰ γίνουμε ξένοι στὴν γῆ τῶν πατέρων μας.


Δὲν σκύβουμε κεφάλι στὸ κράτος-χωροφύλακα, στὰ ψηφιακὰ δεσμά, στὴν Νέα Τάξι Πραγμάτων.


Δὲν προσκυνοῦμε τὴν παγκοσμιοποίησι, τὸν ἐθνομηδενισμό, τὴν ἀποχριστιανοποίησι.



Συσπειρωνόμαστε. Ὁργανωνόμαστε. Στρατευόμαστε.


Σὲ κάθε χωριό, σὲ κάθε πόλι, σὲ κάθε γειτονιά, ἕνας Πυρήνας τῶν Ἐθνικῶν Φυλάκων ἀνθίζει!


Ἔνας-ἕνας, γινόμαστε Λαός!


Ἐπιστρέφουμε στὶς ρίζες, στὴν Τάξι, στὴν Ἀρετή!



Ἔλα μαζί μας.


Τίμα τὴν Πατρίδα σου.


Ὑπεράσπισε τὴν Πίστι σου.


Γίνε Ἐθνικὸς Φύλαξ!



Γιὰ νὰ ἐγγραφῇς μέλος:


https://ethnikoiphylakes.org/gine-melos/



Γιὰ ἠλεκτρονικὴ ψηφοφορία κατὰ τοῦ Προσωπικοῦ Ἀριθμοῦ:


https://www.change.org/ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣΑΡΙΘΜΟΣ



Γιὰ οἰκονομικὴ ἐνίσχυσι στὶς ἐκστρατεῖες μας:


1. ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ


Δικαιοῦχος: ΕΘΝΙΚΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ


GR6701714300006430146906148


2. PAYPAL


https://paypal.me/ethnikoiphylakes2016


ODYSSEY TV

