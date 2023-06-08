Украинските нацисти взривиха язовир и ВЕЦ Каховка - 6.6.2023

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Украинските нацисти взривиха язовир и ВЕЦ "Каховка" и предизвикаха екологична катастрофа в Източна Европа и Черно море!
Повече от 80 населени места са пострадали от невижданото наводнение. Разрушен е Каховският ВЕЦ. Над 90 мирни граждани са удавени. Под вода е част от най-плодородният чернозем в Света. Естествените местообитания на милиони птици и животни са унищожени напълно. Отнесени от стихията са стотици тонове горива и смазочни материали, които ще замърсят завинаги Черно море! Отнесени са десетки гробищни паркове и сметища! Край с чистите Черноморски плажове!