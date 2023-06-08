Украинските нацисти взривиха язовир и ВЕЦ Каховка - 6.6.2023

https://stamat.org/



Украинските нацисти взривиха язовир и ВЕЦ "Каховка" и предизвикаха екологична катастрофа в Източна Европа и Черно море!

Българските поддръжници на Украйна трябва вече да са много доволни, след като отровите и мърсотията дойдат до нашето крайбрежие!





Документални кадри от опустошенията и коментари на Такър КАРЛСЪН и други.





Повече от 80 населени места са пострадали от невижданото наводнение. Разрушен е Каховският ВЕЦ. Над 90 мирни граждани са удавени. Под вода е част от най-плодородният чернозем в Света. Естествените местообитания на милиони птици и животни са унищожени напълно. Отнесени от стихията са стотици тонове горива и смазочни материали, които ще замърсят завинаги Черно море! Отнесени са десетки гробищни паркове и сметища! Край с чистите Черноморски плажове!





Украинските нацисти, предвождани от Зеленски и неговата пасмина, надминаха и най-смелите очаквания на Американските си покровители и разрушават не само собствената си Държава, но и всички останали Черноморски Държави-Корпорации - в това число и България!





Българските поддръжници на Украйна ще пляскат от радост, когато отровите и мърсотията дойдат до нашето крайбрежие! Те и без това не летуват на Черно море и какво става там не ги интересува!





Българските нацисти не са по-различни от Украинските нацисти и точно като тях ЖЕЛАЯТ ДА УНИЩОЖАТ РОДИНАТА СИ!





СТАМАТ





8-ми Юни 2023 година