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Хула на Святой Дух простится? Виктория ПреобРАженская. «Чудо Познания». Вопросы и Ответы. Часть 74.Читает Автор. https://youtu.be/Iy7xz4WjmuQ
Список вопросов.
00:00 — Вступление.
00:33 — Когда души созревают?
01:36 — Что из того, что выглядит непрощаемой «хулой на Святой Дух», всё-таки может в итоге проститься?
03:21 — Почему прельщаемым будет казаться, что у Антихриста будто есть «любовь»? Что они будут принимать за «любовь»? Как избежать прельщения его иллюзорными энергиями?
04:47 — Насколько сильно безсветные демонические эгрегоры (например, лжехристианства, имитации церковных учений) могут влиять на человека?
05:58 — Простится только то, что перестанет повторяться?
06:56 — «Страсти», за которыми гоняются люди в этом мире, — это ошибка в возприятии?
07:49 — Чем является на самом деле так называемая нетрадиционная ориентация, это заражение демоническими разнополярными сущностями?
08:59 — Слова Е.И. Рерих: «шаткая свободная воля светляков или тёплых» — соответствуют этому времени?
10:41 — Ещё в начале прошлого века писалось, что большинство землян заражены, одержимы. Как с этим обстоит сейчас?
11:27 — Почему падение произходит незаметно?
11:47 — Прелесть полностью ослепляет, и это надо осознавать, а не оправдываться, чтобы преодолеть?
13:36 — Кажется, больше всего нужно избегать любого умаления Тебя? Это сильнее всего перекрывает возможность знать Тебя в Духе?
13:14 — Наверное, умным нельзя назвать того, у кого не хватает ума понять, что нужно ещё поумнеть?
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Да Будет Свет!
Текстовая версия (в разделе «Ответы на вопросы, 2010-2023 гг.») https://usmalos.com/stati-marii-devi-xristos/otvetyi-na-voprosyi,-2010-2017/chudo-poznaniya-viktoriya-preobrazhenskaya-voprosy-i-otvety-chast-74
Виктория ПреобРАженская — Светоносный Самобытный Живописец, Поэтесса, Писательница, ТеоЛог, ТеоСоф, СофиоЛог, Композитор, Музыкант, Изполнительница Собственных ПроизВЕДений, Основательница Новой Межгалактической КультУры Золотого Века — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©. Она — Академик Ноосферной Общественной Академии Наук, Гранд-Доктор Философии в области ТеоЛогии и ТеоСофии, полный профессор Оксфорда. Член Международного Художественного Фонда, член Творческого Союза Профессиональных художников, Лауреат VII Международного конкурса «Во имя мира на Земле», Лауреат и дипломант «ЮНЕСКО».
(Из Биографии Марии ДЭВИ ХРИСТОС (Виктории ПреобРАженской) https://usmalos.com/biografiya-marii-devi-hristos-viktorii-preobrazhenskoj ).
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