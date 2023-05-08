Хула на Святой Дух простится? Виктория ПреобРАженская. «Чудо Познания». Вопросы и Ответы. Часть 74.Читает Автор. https://youtu.be/Iy7xz4WjmuQ

Список вопросов.

00:00 — Вступление.

00:33 — Когда души созревают?

01:36 — Что из того, что выглядит непрощаемой «хулой на Святой Дух», всё-таки может в итоге проститься?

03:21 — Почему прельщаемым будет казаться, что у Антихриста будто есть «любовь»? Что они будут принимать за «любовь»? Как избежать прельщения его иллюзорными энергиями?

04:47 — Насколько сильно безсветные демонические эгрегоры (например, лжехристианства, имитации церковных учений) могут влиять на человека?

05:58 — Простится только то, что перестанет повторяться?

06:56 — «Страсти», за которыми гоняются люди в этом мире, — это ошибка в возприятии?

07:49 — Чем является на самом деле так называемая нетрадиционная ориентация, это заражение демоническими разнополярными сущностями?

08:59 — Слова Е.И. Рерих: «шаткая свободная воля светляков или тёплых» — соответствуют этому времени?

10:41 — Ещё в начале прошлого века писалось, что большинство землян заражены, одержимы. Как с этим обстоит сейчас?

11:27 — Почему падение произходит незаметно?

11:47 — Прелесть полностью ослепляет, и это надо осознавать, а не оправдываться, чтобы преодолеть?

13:36 — Кажется, больше всего нужно избегать любого умаления Тебя? Это сильнее всего перекрывает возможность знать Тебя в Духе?

13:14 — Наверное, умным нельзя назвать того, у кого не хватает ума понять, что нужно ещё поумнеть?

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Да Будет Свет!

Текстовая версия (в разделе «Ответы на вопросы, 2010-2023 гг.») https://usmalos.com/stati-marii-devi-xristos/otvetyi-na-voprosyi,-2010-2017/chudo-poznaniya-viktoriya-preobrazhenskaya-voprosy-i-otvety-chast-74

Виктория ПреобРАженская — Светоносный Самобытный Живописец, Поэтесса, Писательница, ТеоЛог, ТеоСоф, СофиоЛог, Композитор, Музыкант, Изполнительница Собственных ПроизВЕДений, Основательница Новой Межгалактической КультУры Золотого Века — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©. Она — Академик Ноосферной Общественной Академии Наук, Гранд-Доктор Философии в области ТеоЛогии и ТеоСофии, полный профессор Оксфорда. Член Международного Художественного Фонда, член Творческого Союза Профессиональных художников, Лауреат VII Международного конкурса «Во имя мира на Земле», Лауреат и дипломант «ЮНЕСКО».

(Из Биографии Марии ДЭВИ ХРИСТОС (Виктории ПреобРАженской) https://usmalos.com/biografiya-marii-devi-hristos-viktorii-preobrazhenskoj ).

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