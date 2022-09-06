Мифы о вакцинах.Миф_№_3_Оспу_победили_поголовной_вакцинацией

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"Но ведь благодаря прививкам люди победили оспу!" - распространённое мнение обывателя. Но что именно привело к снижению случаев оспы в прошлые десятилетия - вакцинопрофилактика или что-то другое? 💉
Для этого стоит немного окунуться в историю вопроса
Источник - статья в ЖЖ: https://antiscientism.livejournal.com/29576.html
Озвучка и видеомонтаж: Мастерская АзъЕсмь https://vk.com/a3esm
Музыка от ИМПРОВИЗ. БЭНД (Таганрог) https://vk.com/club159308892
Материалы в тему
Правда о прививках. Альтернативный взгляд на вакцинацию. Борис Гринблат https://medalternativa.info/our/speak/pravda-o-privivkah-grinblat/