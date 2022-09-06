Мифы о вакцинах.Миф_№_3_Оспу_победили_поголовной_вакцинацией



"Но ведь благодаря прививкам люди победили оспу!" - распространённое мнение обывателя. Но что именно привело к снижению случаев оспы в прошлые десятилетия - вакцинопрофилактика или что-то другое? 💉

Для этого стоит немного окунуться в историю вопроса



Источник - статья в ЖЖ: https://antiscientism.livejournal.com/29576.html

Озвучка и видеомонтаж: Мастерская АзъЕсмь https://vk.com/a3esm

Музыка от ИМПРОВИЗ. БЭНД (Таганрог) https://vk.com/club159308892





Материалы в тему

Мифы о вакцинах: №1 — Вакцины спасли человечество https://medalternativa.info/our/films/mify-o-vaktsinah-1/

Мифы о вакцинах. Миф 2 — Мракобесие вакциноскептиков https://medalternativa.info/our/films/mif-2-mrakobesie-vaktsinoskeptikov/

Все серии фильма “Правда о вакцинах” https://medalternativa.info/our/films/truth-about-vaktsin/

Опровержение 10 мифов прививок https://medalternativa.info/entry/oproverzhenie-mifov-privivok/

Правда о прививках. Альтернативный взгляд на вакцинацию. Борис Гринблат https://medalternativa.info/our/speak/pravda-o-privivkah-grinblat/