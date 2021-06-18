ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ #Καζάκη: Στόχος των καταστροφικών #Μέτρων οι Ελεύθεροι Επαγγελματίες και Μικρομεσαίοι - 4/2/21

ΕΠΑΜ - Ενιαίο Παλλαϊκό Μέτωπο 10 followers Follow 1 Share Add to... Share Report

20 views • June 18, 2021





🔴 Συνέντευξη του Προέδρου του ΕΠΑΜ, Δ. Καζάκη, στο ΙΟΝΙΟΝ FM με το Δ. Κολόκα στις 4/2/21 για όλα τα θέματα της φλέγουσας επικαιρότητας, σχετικά με την πανδημία, τα κατασταλτικά μέτρα, την οικονομική ασφυξία, την αδιαφάνεια σε όλο το σύνολο της αντιμετώπισης του ιού και το παράνομο κέρδος που απομυζούν πολλοί μέσα από αυτή την κατάσταση.



Μάθε για το ΕΠΑΜ:



Ο αγώνας είναι εκεί έξω και κανείς μας δεν περισσεύει.



1. Ενημέρωση για τη Μήνυση επί Εσχάτη Προδοσία:



https://www.epamhellas.gr/mhnysh-epi-...



2. Συνυπογράψτε τη Μήνυση:



https://bit.ly/37Txkl7



3. Συμμετοχή στο ΕΠΑΜ:



https://www.epamhellas.gr/symplhrwste...



4. Διαβάστε ελεύθερη δημοσιογραφία:



https://www.xasteria.org/



5. Aκουσε το ΕΠΑΜ:



http://www.e-roi.gr/



6. Facebook του ΕΠΑΜ:



https://www.facebook.com/metopo



7. Twitter του ΕΠΑΜ:



https://twitter.com/epamhellas



Το Ε.ΠΑ.Μ. καλεί τους πολίτες κάθε πολιτικής καταβολής που αναγνωρίζουν την ανάγκη αντίστασης στην επιβληθείσα κατοχή κατά της Ελλάδας με κύριους μηχανισμούς το ευρώ, Ε.Ε, χρέος, μνημόνια και την ντόπια εναλλασσόμενη δωσιλογική διακυβέρνηση, να αγωνιστούν πλάι στο Ενιαίο Παλλαϊκό Μέτωπο.



Πιστεύουμε στην πραγματική δημοκρατία, όπως επίσης στην ανάγκη εθνικής ανεξαρτησίας και κυριαρχίας στην πατρίδα μας, όπως αντανακλούν τα Πέντε Προτάγματα του Ε.ΠΑ.Μ. :



- Mη Αναγνώριση - Διαγραφή Χρέους.



- Νέο Εθνικό Νόμισμα.



- Ανατροπή Μνημονίων - Εξοδος από Ε.Ε.



- Δικαιοσύνη - Τιμωρία Ενόχων.



- Συντακτική Εθνοσυνέλευση και Νέο Δημοκρατικό Σύνταγμα.

Κατηγορία #Μέτρα #Οικονομία #Εστίαση #Επιχειρήσεις🔴 Συνέντευξη του Προέδρου του ΕΠΑΜ, Δ. Καζάκη, στο ΙΟΝΙΟΝ FM με το Δ. Κολόκα στις 4/2/21 για όλα τα θέματα της φλέγουσας επικαιρότητας, σχετικά με την πανδημία, τα κατασταλτικά μέτρα, την οικονομική ασφυξία, την αδιαφάνεια σε όλο το σύνολο της αντιμετώπισης του ιού και το παράνομο κέρδος που απομυζούν πολλοί μέσα από αυτή την κατάσταση.Μάθε για το ΕΠΑΜ: https://www.epamhellas.gr Ο αγώνας είναι εκεί έξω και κανείς μας δεν περισσεύει.1. Ενημέρωση για τη Μήνυση επί Εσχάτη Προδοσία:2. Συνυπογράψτε τη Μήνυση:3. Συμμετοχή στο ΕΠΑΜ:4. Διαβάστε ελεύθερη δημοσιογραφία:5. Aκουσε το ΕΠΑΜ:6. Facebook του ΕΠΑΜ:7. Twitter του ΕΠΑΜ:Το Ε.ΠΑ.Μ. καλεί τους πολίτες κάθε πολιτικής καταβολής που αναγνωρίζουν την ανάγκη αντίστασης στην επιβληθείσα κατοχή κατά της Ελλάδας με κύριους μηχανισμούς το ευρώ, Ε.Ε, χρέος, μνημόνια και την ντόπια εναλλασσόμενη δωσιλογική διακυβέρνηση, να αγωνιστούν πλάι στο Ενιαίο Παλλαϊκό Μέτωπο.Πιστεύουμε στην πραγματική δημοκρατία, όπως επίσης στην ανάγκη εθνικής ανεξαρτησίας και κυριαρχίας στην πατρίδα μας, όπως αντανακλούν τα Πέντε Προτάγματα του Ε.ΠΑ.Μ. :- Mη Αναγνώριση - Διαγραφή Χρέους.- Νέο Εθνικό Νόμισμα.- Ανατροπή Μνημονίων - Εξοδος από Ε.Ε.- Δικαιοσύνη - Τιμωρία Ενόχων.- Συντακτική Εθνοσυνέλευση και Νέο Δημοκρατικό Σύνταγμα.Κατηγορία Keywords freedomdeathsgreecejabscovid-19epamkazakisunited popular front greecegreek economy

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