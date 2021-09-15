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Peter McCullough: Η Καταστροφή του Εμβολίου
covideos
covideos
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72 views • September 15, 2021
Η κλήση μεγέθυνσης του Δρ Peter McCullough με τις φωνές για την ελευθερία (με έδρα τη Νέα Ζηλανδία), συμπυκνωμένη από 1 ώρα 45 λεπτά σε 30 λεπτά, επεξεργασμένη από το a_walk_to_the_beach στο Bitchute και υπότιτλο εδώ. Αυτό είναι γεμάτο με πληροφορίες και τα μηνύματα μεταφοράς περιλαμβάνουν:
• Για να πάρετε τον COVID πρέπει να είστε σε ένα δωμάτιο με κάποιον πρόσωπο με πρόσωπο για περίπου 3 ώρες.
• Η φυσική ασυλία ως άτομο που έχει αναρρώσει από τον COVID είναι ισχυρή, πλήρης και ανθεκτική. Σταματά τον COVID όπου δεν γίνεται εμβολιασμός.
• Το τεστ PCR δεν εγκρίθηκε ποτέ για άτομα χωρίς συμπτώματα επειδή είναι πιθανό να δημιουργήσουν ψευδώς θετικά. Οι δοκιμές δεν πρέπει ποτέ να γίνονται σε άτομα χωρίς συμπτώματα - δεν είναι άρρωστα! Μπορείτε να μεταδώσετε τον ιό μόνο εάν είστε ΑΡΡΩΣΤΟΣ. Δεν υπάρχει κάτι σαν ασυμπτωματική εξάπλωση.
• Κανένα από τα δημόσια μέτρα (μάσκες, lockdown κ.λπ.) δεν μπορεί να υποστηριχθεί - δεν υπάρχει κανένα όφελος.
• Η έγκαιρη θεραπεία είναι βασική, εστιάζοντας σε εκείνους που έχουν πραγματικά COVID, όχι σε όλους τους άλλους.
• Έχουμε τώρα 13.000 θανάτους από τα εμβόλια και δεν είχαμε ποτέ ενημέρωση τύπου για την ασφάλεια ή την αποτελεσματικότητα.
• Τα εμβόλια προκαλούν στον οργανισμό να παράγει πρωτεΐνες, και επειδή οι νεότεροι άνθρωποι έχουν πιο έντονη παραγωγή πρωτεΐνης αιχμής, είναι ιδιαίτερα κατεστραμμένοι με νευρολογικές, καρδιακές, ανοσολογικές και αιματολογικές επιδράσεις.
• Φαίνεται ότι οι εμβολιασμένοι είναι σούπερ διασκορπιστές, που μεταφέρουν μεγάλες ποσότητες ιού και τον μεταφέρουν στους μη εμβολιασμένους, δημιουργώντας την πανδημία δέλτα.
• Νομίζω, ειλικρινά, το πρόγραμμα εμβολίων είναι μεγαλύτερο πρόβλημα από τον COVID στη Νέα Ζηλανδία. Αν αύριο έλειπε το εμβόλιο, θα ήταν εθνική εορτή. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάποιο προηγούμενο φάρμακο ή ένεση που να είναι τόσο επικίνδυνο.
• Έχουμε μια ανεξέλεγκτη χιονόμπαλα βιολογικής καταστροφής και το κάνουμε στον εαυτό μας στο σημείο μιας βελόνας.
Keywords
vaccinesafetyefficacypeter mccullough
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