01.07.2023 Как объяснить выходку Пригожина, или началась… (Выпуск №266. Часть 2)

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03:54 https://www.youtube.com/watch?v=G-UfQD-Fa50
Владимир Боглаев. ПРИГОЖИН - ВСЕ ЗАКОНЧИЛОСЬ ИЛИ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ?
07:24 https://www.youtube.com/watch?v=cgsaZ9dHR4w
Сводки(28.06.23): Вагнер в Беларуси, все только начинается, когда будет новый удар/ Владимир Боглаев
28:06 https://www.youtube.com/watch?v=hcyOpN9ZJn0
Страшный Суд и отвержение спасения. 27 признаков отступничества людей в конце времен
51:52 https://www.youtube.com/shorts/9WxE1kRaRXk
АТАКА ДРОНОВ
https://www.youtube.com/watch?v=VcD3BvrYsYA
Атака дронов в Москве подняла вопрос об эффективности российской ПВО
https://www.youtube.com/watch?v=TDR6gpASkIM
Смена тактики России: теперь еще и дневная атака на Киев
59:42 https://www.youtube.com/watch?v=kmf628BvF6c
Разграбление Киево-Печерской лавры:получит ли Запад православные святыни и ценности?Александр Дудчак
1:05:51 https://www.youtube.com/watch?v=QdZNSzLJE0g
Игрушка СССР, которую никто не видел! Катанье с Гор ЛЗМ
1:18:11 https://3rm.info/main/77148-ne-uchastvujte-v-delah-tmy-pravoslavnye-starcy-o-vyborah-i-perepisi-naselenija.html
НЕ УЧАСТВУЙТЕ В ДЕЛАХ ТЬМЫ... Православные старцы о выборах и переписи населения
1:20:30 https://news.mail.ru/incident/56531883/?frommail=1&utm_partner_id=735 Минобороны: украинские диверсанты подорвали аммиакопровод «Тольятти — Одесса»
1:22:41 https://www.youtube.com/watch?v=5wjDNURDuZw
Диверсия на Каховской ГЭС. Пророческий дипфейк Путина. Война с НАТО. Передел алкогольного рынка.
1:28:38 https://www.youtube.com/watch?v=eZ3Gd2BKoVY
Не человек женщина в Церкви? Священник прервал начавшееся Таинство Причастия! Не смиряйся перед злом
1:37:33 https://www.youtube.com/watch?v=4JNIPPGEcXM
конфликт со священником
1:40:37 https://www.youtube.com/watch?v=xAr32Oeq9IM
за мной прищли.спасаюсь бегством
1:47:19 https://www.youtube.com/watch?v=e62B_xv0Yn0
Тряпки возвращаются. Народ собрался в эвакуацию. Все на пушечное мясо! Радужные открытки для детей.
1:54:49 https://www.youtube.com/shorts/vFHCtvAQh1U
пост не только пища но и воздержание в словах….
1:56:14 Нужно тренировать свое тело и ……. https://www.youtube.com/shorts/qYFjo7Q2Bf4
2:00:42 https://www.youtube.com/watch?v=moF1qnjG47o
Афонский старец Даниил Катунакский. Житие. Аудио
2:10:39 https://www.youtube.com/watch?v=EDDYDvdo0Xs
Войны могло бы не быть! Выступление, которое могло изменить судьбы миллионов.
2:19:47 https://www.youtube.com/shorts/HGOtgVXYTXo
Петр о блуде ... спаси себя…