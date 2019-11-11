ΟΝΕΙΡΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ RELOADED 22 06 2019 (16η ΕΚΠΟΜΠΗ)-ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΩΣΤΑΚΗ

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LIVE ΕΚΠΟΜΠΗ ΟΝΕΙΡΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ RELOADED
22-06-2019 ME ΤΗΝ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΩΣΤΑΚΗ
***ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣΤΕ ΤΟ LIVE ΟΝΕΙΡΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ RELOADED 22 06 2019 ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΟΠΟΥ ΑΝΕΒΗΚΕ ΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΟΡΑ ΛΟΓΩ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ YOUTUBE ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ YOUTUBE!!!) : https://www.youtube.com/watch?v=DuKPh...
Η ΕΚΠΟΜΠΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΚΛΕΙΣΤΗ ΟΜΑΔΑ ΤΗΣ
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΩΣΤΑΚΗ ΣΤΟ FACEBOOK ΜΕ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ACADEMY OF INNER LIGHT
Η Κατερίνα Κωστάκη είναι ενορατική συγγραφέας, ποιήτρια
θεραπεύτρια, μέντορας, Blogger Youtuber και ομιλήτρια
στις Live εκπομπές της στην κλειστή ομάδα της στο FACEBOOK
(ACADEMY OF INNER LIGHT) (Κάθε Σάββατο στις 11 μμ).
&
στο κανάλι της στο YOUTUBE με τίτλο "ΟΝΕΙΡΙΚΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ RELOADED"
Δημιουργός της Διεθνούς Διαδικτυακής Κοινότητας
ACADEMY OF INNER LIGHT.
Έχει εκδόσει 8 βιβλία, 5 ελληνικά και 3 αγγλικά, όλα διαθέσιμα στο AMAZON και άλλα διαδικτυακά βιβλιοπωλεία.
WEBPAGES/BLOGS
AMAZON PAGE
www.amazon.com/Katerina-Kostaki/e/B005VBDUI2
FACEBOOK PROFESSIONAL PAGE
www.facebook.com/authorkaterinakostaki
FACEBOOK CLOSED GROUP
(ACADEMY OF INNER LIGHT)
www.facebook.com/groups/academyofinnerlight
FACEBOOK PAGE
www.facebook.com/academyofinnerlight
FACEBOOK PROFILE
www.facebook.com/katerinakostaki
www.twitter.com/katerinakostaki
YOUTUBE
www.youtube.com/user/katerinakostaki1966
www.linkedin.com/in/katerinakostaki
www.instagram.com/katerina_kostaki_official
WEBPAGE
KaterinaKostaki.wixsite.com/academyofinnerlight
BLOG
endlesslifejourney.blogspot.com
BLOG
www.academyofinnerlight.com
e-mail:[email protected]